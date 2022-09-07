ETFs: acumulativos vs. distribuidores
Explicación de las diferencias entre los ETF
Invertir en ETF se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. Existen muchos ETF diferentes entre los que elegir, todos ellos con el objetivo de generar rendimientos y transferirlos a los inversores. Pero, ¿cómo podemos beneficiarnos de estos rendimientos? ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el efecto del interés compuesto? ¿Tiene importancia que un ETF sea de distribución o de acumulación?
Al decidirte por un ETF, puedes elegir entre dos variantes: acumulativo y distributivo. En este artículo descubrirás qué son, en qué se diferencian y cuáles son sus ventajas.
Lo esencialLo que debes saber sobre la acumulación y distribución de ETFs
ETF: Los fondos cotizados son fondos indexados que cotizan en bolsa. Como reproducen pasivamente el rendimiento de su índice subyacente y no tienen que pagar por una costosa gestión de fondos, son significativamente más baratos que los fondos activos.
De distribución: En el caso de los ETF de distribución, los inversores reciben los rendimientos de la inversión transferidos a su cuenta en una fecha determinada, que luego tienen a su libre disposición.
Acumulación: Con los ETF de acumulación, los ingresos de la inversión permanecen en el fondo y se reinvierten automáticamente. Esto aumenta el valor del ETF, de modo que los inversores pueden beneficiarse muy bien del efecto de interés compuesto.
Impuestos: Los ETF de acumulación y distribución están sujetos a impuestos. El momento en que se devenga el impuesto sobre los ETF difiere según el tipo de apropiación de rentas.
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Definición: ¿Qué significa acumular para un ETF?
Los ETF de acumulación no distribuyen sus ingresos. En su lugar, permanecen en el ETF y se reinvierten automáticamente. Esto tiene la ventaja de que el valor de las participaciones del ETF aumenta y los inversores pueden beneficiarse especialmente del efecto de interés compuesto, sobre todo durante largos periodos de inversión. Los rendimientos sólo se pagan cuando venden participaciones de su ETF.
En principio, el efecto del interés compuesto puede funcionar no sólo con los ETF, sino también con los fondos gestionados activamente. Al igual que con los ETF de distribución, los ingresos proceden de los dividendos de las acciones o de los intereses de los bonos. Cuanto más tiempo dejen los inversores que funcione un ETF de acumulación, más rápido puede aumentar su valor mediante la reinversión.
En el siguiente ejemplo vemos lo significativo que puede ser el crecimiento exponencial del efecto del interés compuesto durante largos periodos de tiempo. Resulta especialmente llamativo lo grande que puede llegar a ser la parte del interés y del interés compuesto en relación con el depósito, y lo mucho que esto repercute en la rentabilidad global.
Pero independientemente de que los inversores elijan un ETF de acumulación o de distribución, el funcionamiento del ETF, por ejemplo en el MSCI World, básicamente no cambia.
Por tanto, los ETF de acumulación son especialmente adecuados para periodos de inversión largos, como para la jubilación privada. El efecto del interés compuesto puede tener un impacto especialmente fuerte. Además, los inversores no tienen que preocuparse de reinvertir los ingresos. Esto ahorra tiempo y costes de transacción innecesarios.
Normalmente puedes saber si un ETF es acumulativo o no por la abreviatura "Acc" de su nombre. Es la abreviatura del término inglés "Accumulating", que significa "acumulando".
Los impuestos o el importe global anticipado suelen cobrarse de tu cuenta de compensación en el caso de acumular ETFs, aunque inviertas desde esta cuenta a través de un plan de ahorro. Por tanto, debes tener siempre una cantidad suficiente en esta cuenta para no entrar en números rojos o incluso arriesgarte a intereses de penalización en este caso.
Los impuestos de los ETF deben ser pagados por los inversores, por lo que son recaudados por el depositario. Sin embargo, a efectos fiscales, la cantidad a tanto alzado anticipada no se les devenga hasta enero del año natural siguiente. En Alemania también existe la cantidad a tanto alzado del ahorrador de 801 euros anuales para personas solteras y 1602 euros para personas casadas.
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Explicación: ¿Qué es un ETF distribuidor?
Un ETF distribuidor te distribuye los ingresos generados por los valores de tu ETF. El momento en que esto ocurre, ya sea una vez al mes o cada trimestre, semestral o anualmente, depende del ETF. Sin embargo, antes de que se efectúe el pago en tu cuenta de liquidación, el banco depositario suele deducir automáticamente los impuestos (retención final, así como el recargo de solidaridad y, si procede, el impuesto eclesiástico) y abonarlos a la Agencia Tributaria. Con una orden de exención, puedes utilizar la prestación anual de ahorro, de modo que sólo se gravan los ingresos que superan la orden de exención.
Después, puedes disponer libremente de los ingresos, comprar algo bonito con ellos o reinvertirlos en el ETF. Por tanto, los ETF de distribución son adecuados como ingresos pasivos, por ejemplo, ya que pagan automáticamente una determinada cantidad a intervalos regulares, aunque la cantidad puede variar en cada caso, de forma similar a las acciones con dividendos. Además, al reinvertir los rendimientos se puede incurrir en otras comisiones, como los costes de transacción. Normalmente puedes reconocer un ETF distribuidor por la abreviatura "Dist" en su nombre, que significa "distribuidor".
A diferencia del ETF distribuidor, los ingresos del ETF acumulador no se pagan, sino que permanecen en el ETF. Esto significa que se reinvierten automáticamente y aumentan el volumen de inversión del fondo, por lo que el efecto del interés compuesto puede tener un mayor impacto.
ETF de Acumulación y Distribución
¿Es una ventaja la imposición directa de las rentas distribuidas?
Sí, invertir en un ETF distribuidor puede ser una ventaja si aún no has agotado tu prestación anual por ahorro. Además, las distribuciones periódicas pueden motivarte a mantenerte fiel a tu estrategia de inversión a largo plazo y a no vender por pánico cuando bajen las bolsas.
En cambio, un ETF de acumulación ofrece la ventaja de que tu dinero puede beneficiarse más del efecto del interés compuesto a largo plazo, ya que la tributación anual con la tarifa plana de anticipo es inicialmente menor. Además, los rendimientos permanecen en el ETF y se reinvierten automáticamente, por lo que incurres en menos esfuerzo y costes de reinversión en este fondo. Sin embargo, si no hay que pagar la mayor parte del impuesto hasta muchos años después, cuando se vendan las participaciones del ETF, sólo se puede utilizar la cantidad a tanto alzado del ahorrador correspondiente al año en cuestión.
Ejemplo: Comparación directa de ETF de acumulación y de distribución
Para comparar mejor la rentabilidad de un ETF de distribución con la de un ETF de acumulación, veamos un ejemplo simplificado.
Supongamos que ambos ETF siguen el mismo índice, como el MSCI World, y que se invierten 200 euros al mes en cada uno de ellos durante 25 años. Así, un total de 60.000 euros en pagos fluyen hacia cada uno de los dos ETF.
Si ahora suponemos que tanto el ETF distribuidor como el acumulador obtienen una rentabilidad media del 7 por ciento anual y no tenemos en cuenta los impuestos ni las comisiones, resulta la siguiente tabla:
|Rentabilidad después de
|Depósitos totales
|Rentabilidad total (distribución)
|Rentabilidad total (acumulación)
|1 año
|2.400,00 €
|91,00 €
|91,00 €
|5 años
|12.000,00 €
|2.135,00 €
|2.325,09 €
|10 años
|24.000,00 €
|9.240,00 €
|10.416,77 €
|15 años
|36.000,00 €
|20.160,00 €
|26.596,39 €
|20 años
|48.000,00 €
|33.740,00 €
|54.119,77 €
|25 años
|60.000,00 €
|52.675,00 €
|97.553,35 €
|Activos totales (tasa de ahorro+ingresos)
|112.675,00 €
|157.553,35 €
La comparación en este ejemplo muestra que el ETF distribuidor generó 52.675 euros de ingresos al cabo de 25 años, mientras que el ETF acumulador generó bastante más, 97.553,35 euros. Y ello a pesar de que se abonó la misma cantidad a ambos ETF. Así pues, los inversores con el ETF acumulador pudieron beneficiarse mucho más del efecto del interés compuesto durante todo el periodo de inversión y obtener una rentabilidad total significativamente mayor.
Sin embargo, no se puede concluir de ello que los ETF de acumulación sean siempre la mejor opción para todos los inversores. Más bien, la decisión a favor de un tipo concreto de apropiación de rentas depende de los objetivos de inversión individuales de cada uno. Además, hay otros criterios que pueden influir en la selección de los ETF.
Conclusión¿Qué ETF es mejor: acumular o distribuir?
La elección entre un ETF de acumulación o de distribución depende de los objetivos individuales de tu inversión. Los ETF de acumulación te ayudan a acumular patrimonio a largo plazo, ya que la reinversión automática de los rendimientos de la inversión te permite beneficiarte especialmente del efecto del interés compuesto. Sin embargo, si buscas obtener una renta pasiva o aún no has agotado tu asignación anual de ahorro, un ETF de distribución puede ser la opción adecuada.
Cuando seleccionas ETFs, por supuesto eres libre de incluir en tu cartera ETFs con ambos tipos de apropiación de rentas. Muchos ETF también están disponibles en ambas variantes. El tipo de apropiación de los ingresos puede influir en tu rentabilidad, especialmente en el momento de la tributación. Además, los ingresos pasivos pueden ser muy motivadores con un ETF de distribución, pero si reinviertes manualmente los dividendos gravados, puede causar más comisiones e influir en el efecto del interés compuesto.
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Preguntas frecuentes sobre la acumulación y distribución de ETFs
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