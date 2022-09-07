ETFs: acumulativos vs. distribuidores

En principio, el efecto del interés compuesto puede funcionar no sólo con los ETF, sino también con los fondos gestionados activamente. Al igual que con los ETF de distribución, los ingresos proceden de los dividendos de las acciones o de los intereses de los bonos. Cuanto más tiempo dejen los inversores que funcione un ETF de acumulación, más rápido puede aumentar su valor mediante la reinversión.

En el siguiente ejemplo vemos lo significativo que puede ser el crecimiento exponencial del efecto del interés compuesto durante largos periodos de tiempo. Resulta especialmente llamativo lo grande que puede llegar a ser la parte del interés y del interés compuesto en relación con el depósito, y lo mucho que esto repercute en la rentabilidad global.

Pero independientemente de que los inversores elijan un ETF de acumulación o de distribución, el funcionamiento del ETF, por ejemplo en el MSCI World, básicamente no cambia.

Por tanto, los ETF de acumulación son especialmente adecuados para periodos de inversión largos, como para la jubilación privada. El efecto del interés compuesto puede tener un impacto especialmente fuerte. Además, los inversores no tienen que preocuparse de reinvertir los ingresos. Esto ahorra tiempo y costes de transacción innecesarios.

Normalmente puedes saber si un ETF es acumulativo o no por la abreviatura "Acc" de su nombre. Es la abreviatura del término inglés "Accumulating", que significa "acumulando".