ETF e impuestos
Todo lo que necesitas saber.
Quienes invierten en valores como los ETF también tienen que hacer frente a impuestos. Esto puede desanimar a muchos inversores, pero no debería impedirles ocuparse de las cuestiones fiscales o incluso abstenerse de invertir en fondos indexados cotizados. En la mayoría de los casos, el proveedor de la cuenta de custodia se encarga de la retención del impuesto final.
Sin embargo, hay algunas peculiaridades fiscales que los inversores deben conocer cuando se trata de ETF. Hemos profundizado en el tema y aclarado cuestiones importantes sobre la fiscalidad de los ETF.
Lo esencial¿Cómo tributan las ganancias de los ETF?
Impuestos: El impuesto sobre las ganancias de capital se aplica a inversiones como acciones, bonos y fondos mutuos. La tasa de impuesto para los no residentes es del 19%, mientras que la tasa para los residentes puede variar del 19% al 23%, dependiendo del monto de la ganancia.
¿Qué es imponible en el caso de un ETF?
La retención final sobre los ETF se aplica a estos tres tipos de rendimientos:
- Intereses
- Dividendos
- Plusvalías realizadas
En la tasa de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), los elementos imponibles varían dependiendo de la jurisdicción fiscal y las regulaciones específicas. En general, los aspectos imponibles comunes en la mayoría de los países incluyen:
Distribuciones de dividendos: Cuando las acciones subyacentes en el ETF pagan dividendos, esos pagos se distribuyen proporcionalmente a los accionistas del ETF. Estos dividendos pueden estar sujetos a impuestos sobre la renta en el país en el que se generan.
Ganancias de capital: Si el ETF vende las acciones subyacentes y obtiene una ganancia, esa ganancia puede estar sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital. La tasa impositiva y las regulaciones aplicables pueden variar según el período de tenencia de las acciones subyacentes y las leyes fiscales del país.
Es importante tener en cuenta que las regulaciones fiscales pueden diferir significativamente entre países. Algunas jurisdicciones pueden ofrecer ventajas fiscales específicas para los ETF, como la posibilidad de diferir los impuestos hasta que se venda el ETF. Otros países pueden gravar los ETF de manera similar a las acciones individuales.
Es recomendable consultar con un asesor fiscal o utilizar recursos específicos del país para comprender plenamente los aspectos imponibles de los ETF en una jurisdicción específica.
El régimen de traspasos: Qué ha cambiado en la fiscalidad de los ETFs
A partir del 1 de enero de 2022, hubo muchos cambios en la tributación de los ETF y fondos de inversión en España.
La fiscalidad de los fondos cotizados (ETFs) y los fondos mutuos en España ha experimentado muchos cambios a partir del 1 de enero de 2022. La Ley española del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece el régimen de traspasos, que permite a los inversores españoles diferir el pago de impuestos sobre las ganancias (y pérdidas) de capital obtenidas de la transferencia o reembolso de acciones o unidades en vehículos de inversión colectiva (CIV) calificados, siempre y cuando se reinvierta el importe obtenido en la adquisición o suscripción de diferentes acciones o unidades de CIV españoles calificados o CIV UCITS europeos.
Este régimen especial no se aplica a las transferencias o reembolsos de acciones y participaciones de ETF españoles, según la Ley del IRPF en vigor. Además, el Reglamento del IRPF establece una exención de la obligación de retener en la redención o transferencia de acciones o unidades de ETF españoles. No obstante, las autoridades fiscales españolas han interpretado en el pasado que los ETFs de la UE no son fondos calificados si están listados en la bolsa española, pero lo son si su cotización se produce en un mercado de valores de la UE que no sea la bolsa española. Se espera que la exención del impuesto de retención español se extienda a los ETF españoles y de la UE en el futuro.
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Calcula fácilmente los impuestos del ETF
Te mostraremos un ejemplo para calcular los impuestos al vender ETFs. Calcularemos con una retención final del 19%.
Imaginemos que invertiste 15.000 euros en ETFs y que estos aumentan un promedio del 5% anual. Consideraremos que los costos anuales son en promedio del 0,35%. Veamos el rendimiento de esta inversión en 10 años:
|Año
|Valor al principio del año
|Crecimiento del valor
|Costes
|Valor al final del año
|1
|15.000,00 euros
|748,79 euros
|- 53,61 euros
|15.695,19 euros
|2
|15.695,19 euros
|783,50 euros
|- 56,09 euros
|16.422,59 euros
|3
|16.422,59 euros
|819,81 euros
|- 58,69 euros
|17.183,71 euros
|4
|17.173,71 euros
|857,80 euros
|- 61,41 euros
|17.980,10 Euro
|5
|17.980,10 euros
|897,56 euros
|- 64,26 euros
|18.813,40 euros
|..
|10
|22.551,12 euros
|1.125,74 euros
|- 80,59 euros
|23.596,27 euros
Transcurridos esos 10 años, vendes tus acciones del ETF. Has obtenido un beneficio de 8.596,27 euros (23.596,27 - 15.000 euros). Ahora toca tributar por las ganancias del ETF.
|Ganancia realizada
|8.596,27 euros
|Carga fiscal total
|= 1.622,29 euros
¿Cómo tengo que declarar mis ETF en mi declaración de la renta?
En la declaración de la renta, sólo tienes que declarar el importe de los dividendos, el tipo de fondo o ETF y el valor del depósito al principio y al final del año.
Quien quiera hacer su declaración de la renta de forma autónoma y por Internet, ahora puede recurrir a un gran número de ayudantes fiscales electrónicos. Hemos analizado y evaluado las ofertas de software para preparar la declaración de la renta.
La fiscalidad de los ETF
ETF e impuestos: por qué vale la pena invertir en ETF
Los ETF siguen siendo convenientes a pesar del traspaso. A continuación, exploraremos las razones detrás de esta elección.
Eficiencia y liquidez
Los ETF se negocian en bolsa, lo que significa que los inversores pueden comprar y vender sus participaciones en cualquier momento durante el horario de mercado. Esto brinda una gran liquidez y flexibilidad, permitiendo a los inversores ajustar sus carteras de manera eficiente en respuesta a las condiciones del mercado.
Diversificación
Los ETF ofrecen a los inversores exposición a una amplia gama de activos, como acciones, bonos, materias primas e incluso índices de referencia completos. Esta diversificación puede ayudar a reducir el riesgo y la volatilidad de la cartera, lo que resulta atractivo para los inversores que buscan una estrategia de inversión más equilibrada.
Bajas comisiones
En general, los ETF tienden a tener comisiones más bajas en comparación con los fondos de inversión tradicionales. Esto se debe a su estructura de gestión pasiva, que busca replicar el rendimiento de un índice subyacente en lugar de buscar superarlo activamente. Las bajas comisiones permiten a los inversores mantener una mayor parte de sus ganancias a largo plazo.
Transparencia
Los ETF se caracterizan por su alta transparencia en términos de sus posiciones y composición de cartera. Los inversores pueden acceder fácilmente a esta información y conocer exactamente qué activos posee el ETF en todo momento. Esto facilita la toma de decisiones informadas y la evaluación del rendimiento del ETF.
Potencial de rentabilidad
A pesar de la desventaja fiscal en términos de traspasos, los ETF aún pueden generar ganancias atractivas a largo plazo. Los inversores pueden beneficiarse de la apreciación del precio de las acciones subyacentes y de los dividendos que puedan generar. Además, los inversores con horizontes de inversión más largos pueden optar por mantener sus inversiones en ETF durante períodos más prolongados, lo que puede reducir la frecuencia de los traspasos y, por lo tanto, la incidencia de la tributación.
Aunque los ETF enfrentan una desventaja fiscal en comparación con los fondos de inversión en traspaso en España, siguen siendo una opción conveniente para muchos inversores. Su eficiencia, liquidez, diversificación, bajas comisiones, transparencia y potencial de rentabilidad los convierten en una herramienta atractiva para aquellos que buscan construir una cartera diversificada y a largo plazo.
Conclusión¿Es conveniente invertir en ETF?
En España, los inversores se encuentran con una realidad fiscal desigual entre los fondos cotizados (ETF) y los fondos de inversión en traspaso. Los fondos de inversión en traspaso han gozado históricamente de una ventaja fiscal al permitir cambios entre diferentes fondos sin generar tributación inmediata. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, los ETF siguen siendo una opción muy conveniente para los inversores en el mercado español.
Respuestas a otras preguntas sobre los impuestos de la ETF
Nota: Las leyes fiscales cambian regularmente. A veces se añaden nuevos detalles o exenciones, y a veces se suprimen. En el peor de los casos, las modificaciones de la ley pueden tener un impacto negativo retroactivo en tu ETF, acción u otras inversiones. Por tanto, los redactores de extraETF.com no pueden garantizar en este momento que se hayan tenido en cuenta aquí todos los aspectos y sutilezas fiscales. Por supuesto, nos esforzamos por conseguir la máxima transparencia y exhaustividad, pero, no obstante, este artículo no puede ni pretende ofrecer asesoramiento sobre cuestiones fiscales. Se recomienda encarecidamente a quien busque asesoramiento competente sobre la fiscalidad de los ETF (u otras inversiones) que consulte a un asesor fiscal (o a profesionales con cualificación similar).
- ¿Cómo tributan las ganancias de los ETF?
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