¿Qué es la tracking difference?
Un ratio importante para la selección de ETF.
El sector de los ETF lleva años creciendo y, con este crecimiento, también ha aumentado el número de ETF que se ofrecen. Con la multitud de ETF, es fácil perder la pista, sobre todo porque ahora se ofrecen a menudo varios ETF para un mismo índice. Pero ¡no todos los ETF son iguales! Entonces, ¿cómo puedes elegir el ETF adecuado para tu estrategia de inversión?
Un indicador importante para seleccionar un ETF es la diferencia de seguimiento. Te ayuda a encontrar el mejor ETF para tu cartera. Con la diferencia de seguimiento puedes comprobar cómo se ha comportado el ETF en comparación con su índice.
En este artículo te explicamos los antecedentes de la diferencia de seguimiento y cómo puedes utilizarla para encontrar el mejor ETF.
Lo esencialLo que debes saber sobre la diferencia de seguimiento
Calidad: Un ETF puede rendir más o menos que su índice de referencia.
Artesanía: La precisión cartográfica de un ETF depende de varios factores (por ejemplo, optimización fiscal, tenencias de efectivo, ingresos por préstamo de valores).
Selección de ETF: La diferencia de seguimiento debe ser prioritaria en la selección del ETF. Cualquiera que invierta en un ETF espera que siga al índice lo más fielmente posible. La diferencia de seguimiento hace que esto sea visible.
Análisis: Los especialistas en ETF, como extraETF.com, muestran la diferencia de seguimiento de cada ETF en la página del perfil del ETF y en la búsqueda de ETF.
¿Cuál es la diferencia de seguimiento?
La diferencia de seguimiento representa el rendimiento de un ETF en comparación con el índice y, por tanto, muestra los costes reales de un ETF o fondo indexado.
A diferencia de los fondos de inversión gestionados activamente, en los que el éxito de los gestores del fondo se mide por el logro de un rendimiento superior al del índice de referencia, los fondos cotizados (ETF) pretenden reflejar lo más fielmente posible el rendimiento de un índice.
¿Qué importancia tiene la diferencia de seguimiento?
La diferencia de seguimiento se utiliza para la evaluación cualitativa de un ETF. Suele definirse como la desviación del rendimiento del ETF respecto al rendimiento del índice subyacente en un periodo determinado.
Diferencia de seguimiento = Rendimiento del ETF - Rendimiento del índice
La rentabilidad esperada de un inversor en un ETF suele corresponder a la rentabilidad del índice menos la ratio de gastos totales (TER).
La diferencia de seguimiento incluye todos los costes y comisiones de un ETF y también tiene en cuenta, entre otras cosas, los ingresos por préstamo de valores. Por tanto, proporciona una imagen mucho más precisa de los costes reales de un ETF que la ratio de gastos totales (TER). Cuanto más se aproxime a 0 la diferencia de seguimiento, más exacto será el seguimiento del índice.
Los inversores deben tener en cuenta que la diferencia de seguimiento se calcula sobre la base del rendimiento pasado y no puede extrapolarse directamente al futuro. Por tanto, merece la pena examinar la diferencia de seguimiento de un ETF durante periodos de tiempo más largos. Es la única forma de determinar si el proveedor del ETF ha sido capaz de mantener la calidad de la diferencia de seguimiento del ETF durante distintas fases del mercado.
¿Sabías qué?Cálculo de la diferencia de seguimiento en extraETF.com
Contrariamente a la definición descrita anteriormente, extraETF.com calcula la diferencia de seguimiento basándose en la siguiente fórmula.
Diferencia de seguimiento = Índice de rendimiento - ETF de rendimiento
Esto tiene la ventaja de que la diferencia de seguimiento se puede poner mejor en relación con la ratio de gastos totales.
Un ETF con un TER del 0,50% y una diferencia de seguimiento del 0,15% en realidad sólo le ha costado al inversor un 0,15%, y por tanto menos que el TER declarado. La diferencia del 0,35% la ha ganado el proveedor del ETF mediante diversos procedimientos de optimización y ha beneficiado al rendimiento del ETF.
La diferencia de seguimiento se puede consultar en extraETF.com para muchos ETF en las páginas de perfil de un ETF (ejemplo MSCI World ETF) y en la búsqueda de ETF.
Ejemplo: Diferencia de seguimiento de un ETF MSCI World
Para evaluar la importancia de la diferencia de seguimiento, veamos esta métrica para el popular ETF iShares Core MSCI World.
El ratio de gastos totales (TER) de este ETF es del 0,20% anual. Ahora la pregunta es cuán grande fue la desviación real del ETF respecto a su índice de referencia, el MSCI World. Esta desviación se expresa en la cifra clave diferencia de seguimiento.
La diferencia de seguimiento media anual desde el lanzamiento del ETF iShares Core MSCI World UCITS (Acc) ha sido del 0,05%. Esto significa que el ETF ha tenido un rendimiento medio inferior al del índice en un 0,05%. Esto es muy bueno, porque los costes totales corrientes (TER) del ETF son del 0,20%. Así pues, el proveedor del ETF ha conseguido generar ingresos adicionales para sus inversores y, por tanto, ha ganado parte de los costes del fondo.
La diferencia de seguimiento en los ETF
¿Por qué un ETF puede batir a un índice a pesar de los costes?
Como se ha descrito anteriormente, la precisión de seguimiento de un ETF es un factor competitivo importante para los proveedores de ETF. Por ello, intentan mantener la diferencia de seguimiento lo más baja posible mediante diversas optimizaciones.
Esta optimización es un proceso complejo, porque además de los costes del ETF (TER), hay otros factores que influyen en la calidad del seguimiento de un ETF.
- Ajustes del índice: Los ajustes del índice generan costes: cuanto más frecuentes sean, mayor será la diferencia de seguimiento.
- Los dividendos: Los dividendos netos y el retraso en la recepción de dinero por dividendos extranjeros aumentan la diferencia de seguimiento; mayor problema para los ETF de réplica física que para los ETF de swap.
- Tenencias de efectivo: Las tenencias de efectivo surgen debido a los dividendos; no todos los ETF reinvierten los dividendos inmediatamente. Las tenencias de efectivo provocan un rendimiento inferior cuando suben los precios(arrastre de efectivo).
- Impuestos: Los índices de rendimiento neto deducen el tipo máximo de retención fiscal sobre los dividendos; en la práctica, sin embargo, los ETF suelen pagar menos impuestos, lo que da lugar a un rendimiento superior al del índice.
- Tipo de réplica del índice: Réplica optimizada; prevé ligeras imprecisiones en la cartografía.
- Ingresos por préstamo de valores : Estos ingresos proporcionan ingresos adicionales y, por tanto, superan al índice.
- Comisiones de swaps o ingresos de swaps: Proporcionan una desviación adicional del índice.
- Calidad artesanal: La experiencia de la sociedad de fondos y las diversas técnicas de replicación pueden dar lugar a una desviación respecto al índice.
- Comisiones: Las comisiones gravan permanentemente el fondo y, por tanto, garantizan automáticamente una diferencia de seguimiento.
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¿Cómo se puede clasificar la diferencia de seguimiento?
La diferencia de seguimiento proporciona información sobre la medida en que un ETF ha logrado una rentabilidad mayor o menor en comparación con el índice. Pero, ¿qué importancia tiene una diferencia de seguimiento negativa o positiva para un ETF?
¿Tiene sentido la selección de ETF basada en la diferencia de seguimiento?
A la hora de seleccionar un ETF, los inversores utilizan varios criterios. Hasta ahora, preferían el ratio de gastos totales (TER), el rendimiento del ETF o el volumen del fondo. Según el uso del ETF, también solían tener en cuenta el diferencial, la liquidez o el tipo de distribución.
Sin embargo, la diferencia de seguimiento debe tenerse en cuenta preferentemente al seleccionar un ETF. Al fin y al cabo, quien invierte en un ETF espera que siga al índice lo más fielmente posible. La diferencia de seguimiento muestra hasta qué punto el ETF lo ha conseguido en el periodo de observación seleccionado.
Merece la pena hacer una comparación, porque las diferencias en la diferencia de seguimiento a veces pueden ser bastante significativas. Además, la calidad de la diferencia de seguimiento fluctúa con el tiempo, como muestra el siguiente ejemplo del ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS (DE).
|Año
|Diferencia de seguimiento en %
|2021
|- 0,38 %
|2020
|- 0,10 %
|2019
|- 0,82 %
|2018
|+ 0,19 %
|2017
|- 0,21 %
|TD desde 2006
|- 0,16 %
El ratio de gastos totales (TER) de un ETF no es significativo para evaluar su calidad cuando se considera por sí solo. Esto se debe a que, contrariamente a lo esperado (rentabilidad del ETF = rentabilidad del índice - TER), puede haber grandes diferencias entre el TER y la diferencia de seguimiento. Por tanto, merece la pena controlar de vez en cuando la diferencia de seguimiento de un ETF.
Comparación: Diferencia de seguimiento vs. Ratio de gastos totales
El siguiente ejemplo muestra las claras diferencias entre el ratio de gastos totales (TER) y la diferencia de seguimiento a 3 años de los ETF mostrados.
La tabla muestra los cinco mayores ETF del Índice MSCI World. Casi todos los ETF -a pesar de un TER de 0,15% - 0,50% anual- tienen una diferencia de seguimiento negativa a tres años.
Esto significa que cuatro de los ETF cotizados del MSCI World superaron al índice de referencia. Los proveedores de ETF pudieron generar rendimientos adicionales mediante diversas optimizaciones, compensando así con creces los costes de los ETF. El ETF con mejor rendimiento del Índice MSCI World en este escenario es el HSBC MSCI World UCITS ETF (Dist), con una diferencia de seguimiento de - 0,21 %.
|ETF
|Ratio de gastos totales
(TER) en %
|Seguimiento a 3 años
Diferencia en %
|iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
|0,20 %
|- 0,08 %
|Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Acc)
|0,19 %
|- 0,06 %
|iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)
|0,50 %
|+ 0,25 %
|HSBC MSCI World UCITS ETF (Dist)
|0,15 %
|- 0,21 %
|Lyxor MSCI World UCITS ETF (Dist)
|0,30 %
|- 0,08 %
¿Cuál es el error de seguimiento?
A menudo se confunde erróneamente el error de seguimiento de un ETF con la diferencia de seguimiento. Mientras que la diferencia de seguimiento mide la desviación real de la evolución del ETF con respecto a la evolución del índice en un determinado periodo de observación, el error de seguimiento representa la dispersión del precio del ETF en torno al valor medio del índice, es decir, la desviación típica de la rentabilidad del fondo en torno a la rentabilidad del índice.
Cuanto menor sea el error de seguimiento, más estable será el ETF respecto a su índice. Esto es importante, porque los inversores en ETF siempre quieren recibir una réplica del índice lo más exacta posible. Ambos ratios pueden utilizarse para la evaluación cualitativa de un ETF.
¿Existen diferencias en la forma de mapear el índice?
Todos los proveedores de ETF tienen como objetivo conseguir la menor diferencia de seguimiento posible para sus ETF. Algunos ETF muestran incluso una diferencia de seguimiento negativa. En estos casos, el ETF ha superado al índice. Ya se han explicado las razones generales de ello. Además, el tipo de seguimiento del índice ofrece ventajas y desventajas con respecto a la diferencia de seguimiento del ETF.
Los ETF de réplica sintética tienen la mejor precisión de seguimiento, ya que el socio de intercambio garantiza siempre la réplica exacta del índice.
¿Dónde puedo encontrar la diferencia de seguimiento?
La diferencia de seguimiento se puede encontrar en extraETF.com en las páginas de perfil de un ETF y en la búsqueda de ETF (pestaña: Diferencia de seguimiento). Además, muchos proveedores de ETF también muestran la diferencia de seguimiento en sus sitios web.
Aquí puedes ver la diferencia de seguimiento del Vanguard FTSE All-World U CITS ETF (Dist).
ConclusiónLa mejor métrica para la selección de ETF
La diferencia de seguimiento es sin duda uno de los ratios más importantes para evaluar la calidad de un ETF. Deja claro cómo se ha comportado el ETF en comparación con su índice de referencia (índice).
Los inversores también pueden incluir otras cifras clave para la selección del ETF. Aquí se puede utilizar el ratio de gastos totales (TER), el volumen del fondo o el tipo de distribución.
Con la búsqueda de ETF, se pueden analizar y comparar todos los ETF negociables en Alemania en función de las cifras clave más importantes.
Preguntas frecuentes sobre la Diferencia de Seguimiento
- Lo que debes saber sobre la diferencia de seguimiento
- ¿Cuál es la diferencia de seguimiento?
- ¿Qué importancia tiene la diferencia de seguimiento?
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- ¿Por qué un ETF puede batir a un índice a pesar de los costes?
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- ¿Tiene sentido la selección de ETF basada en la diferencia de seguimiento?
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- ¿Existen diferencias en la forma de mapear el índice?
- ¿Dónde puedo encontrar la diferencia de seguimiento?
- La mejor métrica para la selección de ETF
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