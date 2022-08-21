¿Qué es la tracking difference?

La diferencia de seguimiento se utiliza para la evaluación cualitativa de un ETF. Suele definirse como la desviación del rendimiento del ETF respecto al rendimiento del índice subyacente en un periodo determinado.

Diferencia de seguimiento = Rendimiento del ETF - Rendimiento del índice

La rentabilidad esperada de un inversor en un ETF suele corresponder a la rentabilidad del índice menos la ratio de gastos totales (TER).

La diferencia de seguimiento incluye todos los costes y comisiones de un ETF y también tiene en cuenta, entre otras cosas, los ingresos por préstamo de valores. Por tanto, proporciona una imagen mucho más precisa de los costes reales de un ETF que la ratio de gastos totales (TER). Cuanto más se aproxime a 0 la diferencia de seguimiento, más exacto será el seguimiento del índice.

Los inversores deben tener en cuenta que la diferencia de seguimiento se calcula sobre la base del rendimiento pasado y no puede extrapolarse directamente al futuro. Por tanto, merece la pena examinar la diferencia de seguimiento de un ETF durante periodos de tiempo más largos. Es la única forma de determinar si el proveedor del ETF ha sido capaz de mantener la calidad de la diferencia de seguimiento del ETF durante distintas fases del mercado.