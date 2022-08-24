Préstamo de valores en ETF
¿Qué es el préstamo de valores y cómo puedes beneficiarte de él?
Cuando los proveedores de ETF prestan valores de los ETF, pueden generar ingresos adicionales y superar así al índice. Sin embargo, aunque la garantía depositada para ello supere el valor de los valores prestados, sigue existiendo cierto riesgo de impago. Además, los proveedores de ETF gestionan sus operaciones de préstamo de forma diferente, al igual que la repatriación de los ingresos generados. Para los inversores, estos matices son cruciales.
En este artículo te explicamos en qué consiste el préstamo de valores con ETF.
Lo esencialTodo lo que debes saber sobre el préstamo de valores para ETFs
Aumento del rendimiento: los proveedores de ETF pueden prestar valores incluidos en los ETF y generar así ingresos adicionales para el ETF.
Minimización del riesgo: Para eliminar el riesgo de contraparte, los prestatarios deben proporcionar a cambio una garantía en forma de acciones o bonos del Estado.
Transparencia: El importe máximo que se puede prestar está definido para cada ETF. Algunos proveedores incluso excluyen completamente el préstamo de valores.
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¿Qué es el préstamo de valores?
Para que sus inversores obtengan un rendimiento mejor que el del índice de referencia, los fondos activos o pasivos prestan parte de sus activos, es decir, acciones u obligaciones, a terceros en el caso del préstamo de valores. Desde un punto de vista jurídico, se trata de un contrato de préstamo en especie.
Esto significa: el propietario de los valores, el prestamista, transfiere un valor al receptor del préstamo (prestatario) durante un periodo de tiempo fijado contractualmente.
Si un ETF presta valores individuales de su fondo de inversión a terceros, esto no sólo cuesta a los prestatarios una comisión (de préstamo), sino que también deben depositar una garantía para que el fondo esté protegido contra los riesgos de insolvencia del prestatario.
Una reevaluación diaria de esta garantía, así como un estrecho control del prestatario, deberían minimizar al máximo el riesgo de impago. Si el prestatario se declara insolvente, el fondo puede vender la garantía exigida en cualquier momento para recuperar las pérdidas financieras sufridas.
¿Cómo funciona un préstamo de valores?
Por regla general, son las instituciones financieras más grandes las que solicitan a los proveedores de ETF que tomen prestados valores de un fondo ETF. Quieren vender acciones en bolsa (ventas en corto) y, por tanto, necesitan esas acciones para cumplir su obligación de entrega.
Durante el periodo del préstamo, los prestatarios especulan con recomprar las acciones ya vendidas en una fecha posterior a un precio más bajo y luego devolverlas al fondo.
Si se devengan dividendos o intereses sobre el valor prestado durante el periodo de préstamo, el prestatario transfiere las cantidades correspondientes al Fondo.
Explicación del préstamo de valores
Así funciona el proceso de préstamo de valores para los ETF.
Una institución financiera (prestatario) solicita un préstamo de un valor a una ETF. A cambio, la sociedad de fondos solicita una garantía en forma de acciones o bonos del Estado.
Una vez recibida la garantía, la Sociedad Gestora del Fondo entregará la garantía a prestar. La garantía se mantiene por separado en beneficio del Fondo.
Si se devengan dividendos o intereses durante el préstamo, el prestatario transfiere estas cantidades al Fondo.
Al final del proceso de préstamo, el prestatario debe devolver los valores al fondo.
Una vez recibidos los valores, el Fondo devuelve la garantía al prestatario.
El préstamo de valores en los ETF
¿Cuáles son las ventajas del préstamo de valores?
Las sociedades de fondos pueden utilizar el préstamo de valores para aprovechar fuentes adicionales de ingresos. La comisión de préstamo percibida beneficia al rendimiento de la cartera del ETF. El importe de la comisión depende en cada caso de la clase de activos y de la demanda. Además, los fondos también pueden beneficiarse de la operación de préstamo desde el punto de vista fiscal, ya que las autoridades tributarias valoran menos las comisiones que las plusvalías. Esto ocurre sobre todo si el prestatario paga los intereses o dividendos del valor a la sociedad del fondo en forma de comisiones.
|ETF
|Ingresos por préstamos acumulados
2013 - 2017
|Ingresos por préstamos acumulados
2015 - 2017
|TER
|ETF iShares MSCI World
|15,8
|8,8
|50
|ETF iShares S&P 500
|2,6
|2,1
|7
|ETF iShares MSCI EM
|29,3
|20,7
|75
|ETF iShares MSCI EM SC
|183,9
|137,3
|74
|ETF iShares MSCI Japan SC
|94,9
|61,6
|58
Aparte de las comisiones, los fondos se benefician especialmente de la garantía depositada, que siempre supera el valor de las participaciones prestadas. Esto aumenta la liquidez del fondo a corto plazo. Como la mayoría de los ETF tienen un gran número de valores, la garantía y los ingresos de las comisiones de préstamo ofrecen una forma fácil de aumentar el valor liquidativo y, por tanto, el rendimiento del ETF. Al fin y al cabo, los ingresos adicionales generados y la reducción de los costes del fondo optimizan el seguimiento del índice.
Desde 1981, BlackRock ha incumplido tres veces y en cada ocasión la garantía depositada ha sido suficiente para compensar los valores "perdidos".
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¿Cuáles son los riesgos del préstamo de valores?
Los vendedores en corto utilizan la oferta de préstamo de valores para apostar por la caída de los precios. Si la apuesta del prestatario no resulta, existe el riesgo de que no pueda devolver los valores prestados. Como ya se ha mencionado, la garantía aportada amortigua este riesgo de impago. Pero para que esto ocurra, los valores depositados como garantía deben ser líquidos y de alta calidad. Hay que reconocer que esto es difícil de entender para los inversores, pero la mayoría de los fondos son transparentes en cuanto a los criterios de selección utilizados para decidir qué prestatarios y garantías son admisibles.
Los grandes prestamistas, como BlackRock, hacen evaluar periódicamente a las instituciones financieras y a los prestatarios por especialistas en riesgos. En algunos casos, los volúmenes máximos de préstamo permitidos se fijan de antemano. Además, muchos prestamistas dan a sus inversores una garantía: si el prestatario incumple y la garantía depositada es insuficiente para reembolsar la pérdida sufrida, el gestor del fondo (prestamista) interviene como deudor y liquida el déficit de su propio bolsillo.
Para reducir esta fuente de riesgo, normalmente sólo se aceptan como prestatarios empresas con una buena calificación y una gestión de riesgos reconocida. Por lo tanto, los inversores privados deben tener en cuenta tanto la gestión del riesgo como la transparencia del préstamo de valores del proveedor correspondiente a la hora de tomar sus decisiones.
¿El préstamo de valores pone en peligro los activos de los fondos?
Según BlackRock, el préstamo de valores no pone en peligro los activos del fondo, ya que la garantía debe gestionarse en cuentas fiduciarias separadas y no puede pignorarse más.
¿Sabías qué?Los riesgos de impago se minimizan mediante garantías
La sociedad de fondos que gestiona el ETF cobra una comisión de préstamo durante este periodo y exige una garantía para protegerse de los impagos.
Esta garantía suelen ser bonos corporativos bien calificados (A+ o superior), bonos del Estado de los países del G10 o acciones de mercados reconocidos de la OCDE. Los prestatarios también necesitan una calificación alta (A o superior). Además, sólo un máximo del 30% de la garantía puede proceder de una sola fuente.
Tras recibir la garantía, la sociedad de fondos transfiere los valores deseados al prestatario. Estos valores se mantienen en custodia por separado, es decir, separados de los activos del fondo.
La operación de préstamo de valores finaliza cuando el fondo devuelve la garantía depositada a la entidad financiera tras recibir los valores prestados.
¿Cómo puede evaluarse el riesgo del préstamo de valores?
Como en el préstamo de valores se prestan acciones u obligaciones, suele existir el riesgo de que el prestatario no pueda devolver los valores prestados. En este caso, la sociedad de fondos utiliza la garantía aportada por el prestatario para sustituir los valores prestados. Para mantener el riesgo para los inversores lo más bajo posible, los valores aportados como garantía deben ser de alta calidad y muy líquidos.
Según UCITS, la directiva europea sobre fondos, todos los valores (100 %) agrupados en un fondo pueden prestarse realmente. En la práctica, sin embargo, las grandes sociedades de fondos fijan sus propios límites máximos. La cuota real, por ejemplo para los ETF de UBS, es del 50 % del valor liquidativo.
El factor decisivo para los inversores es que cuanto mayor sea el porcentaje de valores prestados sobre el valor liquidativo, mayor será el riesgo de impago.
Aunque la garantía sirva para protegerse frente a la posible quiebra de un prestatario, también merece la pena echar un vistazo a los distintos proveedores en este sentido. Aunque todos los proveedores de ETF transfieren su garantía a una cuenta de garantía separada e independiente o a una cuenta de custodia, el valor porcentual que proporciona información sobre cuánto están "sobreaseguradas" las respectivas operaciones de préstamo de valores varía de un proveedor a otro. Para UBS ETF es de al menos el 105% y para BlackRock es de al menos el 102,5% de los valores prestados.
|Proveedor de ETF
|¿Préstamo de valores?
|¿Cuánto se presta?
|¿Cuánta garantía hay que aportar?
|¿Qué parte de los ingresos se abona al fondo?
|BNP Paribas
|No
|-
|-
|-
|Fidelidad
|No
|-
|-
|-
|Invesco
|No
|-
|-
|-
|iShares
|Sí
|100 %
|102,0 - 112 %
|62,50 %
|Lyxor
|Sí
|máx. 25
|105 % Bonos
110 % Acciones
|65 %
|SPDR
|Sí, con 22 ETF
|máx. 70
|105 - 110 % Acciones
102 - 105 % Bonos
|70 %
|UBS
|Sí, pero sólo ETF de renta variable
|máx. 50
|mín. 105
|60 %
|Vanguard
|Sí
|máx. 10
|mín. 105
|100 %
Préstamo de valores: ¡aquí tienes lo que debes tener en cuenta!
El prestamista tiene derecho a reclamar diariamente el préstamo de valores emitido.
Dado que todos los préstamos y garantías se revalorizan diariamente a los precios actuales del mercado, se garantiza que el valor nominal de la garantía aportada (por el prestatario) se ajusta continuamente al riesgo potencial. Por eso la transparencia es tan crucial en el préstamo de valores.
Por tanto, recomendamos a los inversores que vigilen de cerca a su proveedor de ETF cuando se trate de préstamos de valores. De especial interés para los inversores son las comisiones cobradas, los intermediarios externos pagados y, por supuesto, los beneficios obtenidos, que -dependiendo del proveedor- varían mucho.
Para evaluar adecuadamente la transparencia de su proveedor, la siguiente información debe estar fácilmente disponible y ser revisada:
- Un informe anual en el que se detallen los ingresos procedentes del préstamo de valores.
- Un listado de los costes incurridos en la administración del programa
- Los ingresos generados por el préstamo de valores (mensual o trimestralmente)
- El porcentaje de activos prestados
- El importe medio de la sobrecolateralización
- Las garantías recibidas y el marco de garantías
- Por último, un listado transparente de cómo se distribuyen exactamente los beneficios
ConclusiónMayores ingresos mediante el préstamo de valores
Con el préstamo de valores, los inversores en ETF pueden generar ingresos adicionales y reducir así los costes de los ETF. Esto garantiza una diferencia de seguimiento del índice más precisa.
La garantía con sólidos bonos del Estado o valores estándar de alto valor y la custodia separada de la garantía ofrecen un alto nivel de seguridad. Los riesgos de impago quedan prácticamente excluidos con este procedimiento.
Los ingresos por préstamo de valores se reparten entre el ETF y el proveedor del fondo sobre la base de una clave de distribución específica.
Puedes utilizar la búsqueda de ETF para averiguar si un ETF utiliza el préstamo de valores.
Preguntas importantes sobre el préstamo de valores
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