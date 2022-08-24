Préstamo de valores en ETF

Los grandes prestamistas, como BlackRock, hacen evaluar periódicamente a las instituciones financieras y a los prestatarios por especialistas en riesgos. En algunos casos, los volúmenes máximos de préstamo permitidos se fijan de antemano. Además, muchos prestamistas dan a sus inversores una garantía: si el prestatario incumple y la garantía depositada es insuficiente para reembolsar la pérdida sufrida, el gestor del fondo (prestamista) interviene como deudor y liquida el déficit de su propio bolsillo.

Para reducir esta fuente de riesgo, normalmente sólo se aceptan como prestatarios empresas con una buena calificación y una gestión de riesgos reconocida. Por lo tanto, los inversores privados deben tener en cuenta tanto la gestión del riesgo como la transparencia del préstamo de valores del proveedor correspondiente a la hora de tomar sus decisiones.

¿El préstamo de valores pone en peligro los activos de los fondos?

Según BlackRock, el préstamo de valores no pone en peligro los activos del fondo, ya que la garantía debe gestionarse en cuentas fiduciarias separadas y no puede pignorarse más.