Como vender ETFs

Por supuesto, también es posible que el ETF no evolucione como esperabas y, por tanto, quieras venderlo. Para no caer aún más en números rojos, puede tener sentido realizar las pérdidas de la inversión si los precios evolucionan negativamente y no hay perspectivas de mejora a largo plazo, por ejemplo en el caso de los ETF temáticos debido a una diversificación insuficiente. No obstante, la decisión debe meditarse bien: Al fin y al cabo, invertir en ETF suele ser una forma de inversión a largo plazo.

Quienes invierten con una diversificación suficientemente amplia y a largo plazo, por ejemplo con una estrategia de comprar y mantener en un ETF de renta variable mundial, que no entran en pánico ni siquiera en las crisis y muestran capacidad de permanencia, pueden verse recompensados a largo plazo. Es perfectamente normal que el rendimiento de los ETF pueda estar sujeto a fluctuaciones. En particular, no puede predecirse una evolución exacta, de modo que incluso las cotizaciones a la baja tienen probabilidades de recuperarse de nuevo a largo plazo y pueden compensar posibles pérdidas de varios años o incluso décadas.