Como vender ETFs
¿Qué hay que tener en cuenta?
Cuando los inversores desean vender sus ETF, se habla de realizar ganancias o pérdidas. Al igual que con la venta de acciones, los ETF tienen un precio de mercado determinado. Si al vender el ETF, el precio es más alto que al comprarlo, se obtiene una ganancia de precio en la cuenta de valores. La ganancia se abona en la cuenta junto con el dinero obtenido por la venta. Este principio también se aplica a las pérdidas. Es importante prestar atención a algunos detalles cuando se venden ETF.
Lo esencialLo que debes saber sobre la venta de ETFs.
Razones: Hay varias razones por las que puedes querer vender un ETF -o acciones del mismo-. Por ejemplo, porque has alcanzado tu objetivo de ahorro y quieres acceder al capital y a los beneficios, o porque los precios no han evolucionado como deseabas.
Momento: No hay un momento perfecto para vender un ETF. La cuestión depende, entre otras cosas, de los objetivos personales de inversión y ahorro. El rendimiento de los ETF también puede influir.
Costes: Toda venta de ETF lleva asociados unos costes. Por ejemplo, al vender se puede incurrir en gastos de transacción e impuestos. Además, el diferencial también puede variar, por lo que, entre otras cosas, puede influir el horario de negociación de los ETF.
Impuestos: Cuando realizas las ganancias de tu ETF, hay que pagar impuestos sobre las plusvalías generadas por los ETF. Por tanto, es aconsejable establecer una orden de exención en tu cuenta de custodia para aprovechar la desgravación anual del ahorrador.
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¿Cuáles son las razones para vender ETF?
Cuando inviertes en ETFs, existen varias razones por las que los inversores pueden desear vender sus activos invertidos. Estas incluyen:
Haber alcanzado el objetivo de ahorro
Planificar una inversión mayor y necesitar el dinero
Estar cerca de la jubilación y querer utilizar el capital para mantener el nivel de vida actual
El precio de las acciones se ha disparado y se desea obtener beneficios
Por supuesto, también es posible que el ETF no evolucione como esperabas y, por tanto, quieras venderlo. Para no caer aún más en números rojos, puede tener sentido realizar las pérdidas de la inversión si los precios evolucionan negativamente y no hay perspectivas de mejora a largo plazo, por ejemplo en el caso de los ETF temáticos debido a una diversificación insuficiente. No obstante, la decisión debe meditarse bien: Al fin y al cabo, invertir en ETF suele ser una forma de inversión a largo plazo.
Quienes invierten con una diversificación suficientemente amplia y a largo plazo, por ejemplo con una estrategia de comprar y mantener en un ETF de renta variable mundial, que no entran en pánico ni siquiera en las crisis y muestran capacidad de permanencia, pueden verse recompensados a largo plazo. Es perfectamente normal que el rendimiento de los ETF pueda estar sujeto a fluctuaciones. En particular, no puede predecirse una evolución exacta, de modo que incluso las cotizaciones a la baja tienen probabilidades de recuperarse de nuevo a largo plazo y pueden compensar posibles pérdidas de varios años o incluso décadas.
Invertir a largo plazo
¿Cuándo debo vender ETFs?
No existe una respuesta única sobre cuándo debes vender un ETF. Como nunca se puede predecir el rendimiento futuro, no existe un momento perfecto para vender ETF. La decisión de vender ETF depende, entre otras cosas, de los objetivos personales de inversión, las estrategias de inversión con ETF, el horizonte de inversión o la rentabilidad del ETF.
El horario de negociación de los ETF determina cuándo puedes o debes venderlos. Ya que depende de cuándo sea el horario de apertura de la bolsa correspondiente y de lo buena que sea la liquidez actual del ETF. Debes prestar atención a esto para evitar costes innecesarios.
Por ejemplo, la Bolsa de Fráncfort abre de lunes a viernes entre las 8.00 y las 22.00 horas. Esto significa que los inversores pueden enviar una orden a su intermediario aunque la bolsa esté cerrada a las 23.00 o el fin de semana, por ejemplo. Sin embargo, esto puede conllevar costes más elevados y sólo se ejecutará el siguiente día de negociación bursátil tras la apertura del centro de negociación.
¿Cómo vender ETFs?
La venta de ETFs es similar al procedimiento utilizado al comprar ETFs y se realiza mediante una orden de venta en tu corredor o cuenta de custodia online. Primero, sin embargo, debes decidir cuántas acciones del ETF quieres vender y a qué precio. También debes prestar atención a las horas de negociación más líquidas, los diferenciales bajos, las cuestiones fiscales y otras comisiones.
Sólo tienes que abrir tu cuenta de custodia online o la de tu corredor de bolsa. Allí podrás ver tus ETF o las participaciones de ETF que posees, cuál era su precio medio de compra cuando los compraste y cuál es el precio actual del ETF.
A continuación, la venta se realiza mediante una orden de venta en la que se introduce el número deseado de participaciones del ETF para la venta. Para esta orden, similar a la orden de compra del ETF, se recomienda una orden limitada para no vender a un precio demasiado alto. Algunos corredores también ofrecen planes de ahorro que venden acciones a intervalos regulares.
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¿Qué costes tendré cuando venda mis ETF?
De forma similar a la compra de ETFs, también debes contar con diferentes comisiones de transacción al venderlos, dependiendo del proveedor. Tu corredor suele cobrar una comisión de valores, que puede ser variable o fija. Además, puede añadirse una comisión de negociación en bolsa.
Por tanto, al comprar ETF, ya debes comparar proveedores y bolsas, y vigilar las comisiones correspondientes y el diferencial. Las plusvalías realizadas también pueden verse reducidas por los impuestos a pagar. En definitiva, siempre es importante prestar atención a los costes de los ETF al invertir en fondos indexados cotizados.
¿Puedo vender también ETF desde un plan de ahorro?
La venta de valores de un plan de ahorro ETF funciona del mismo modo que la compra de ETF adquiridos como inversión única. En tu corredor o proveedor, puedes vender los ETF de tu cuenta de custodia a través de la pantalla de entrada. El hecho de que puedas vender todos o sólo algunos de los ETF de tu cartera puede variar en función del corredor o proveedor.
Conclusión¿Qué debo tener en cuenta al vender ETFs?
Para comprar o vender ETFs, necesitas una cuenta de valores en un banco, corredor de bolsa o proveedor en línea, a través de la cual puedes dar instrucciones para la compra o venta de los valores. Una vez que hayas alcanzado tus objetivos de ahorro, puedes vender los ETFs adquiridos o sus participaciones a través de tu cuenta de custodia.
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