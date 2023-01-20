¿Qué son los fondos especiales?
Cómo proteger tu dinero al invertir en ETFs
Apenas pasa un año sin que se produzcan acontecimientos "turbulentos" en los mercados financieros. En el caso más extremo, se produce una grave crisis económica, como en 2008.
Así que muchos se preguntan hasta qué punto sus carteras de ETF están sujetas al riesgo de impago (también llamado riesgo de emisor). ¿Es posible que exista un riesgo de insolvencia del ETF si mi proveedor de ETF quiebra y pierdo mi inversión?
¡Este riesgo NO existe con los ETF! Porque en principio se aplica lo siguiente: incluso en caso de crisis financiera, no existe riesgo de emisor con los ETF, porque como activos especiales están protegidos frente a la insolvencia del emisor. Incluso está prescrito por ley que el capital de inversión de los inversores debe estar separado de los activos de la sociedad de inversión.
La situación es diferente para los bancos: si un banco ya no puede pagar los depósitos debido a dificultades financieras, en la UE entra en vigor el sistema de garantía de depósitos. Reembolsa los importes en cuentas corrientes, dinero a la vista y depósitos a plazo hasta un importe de 100.000 euros. En principio, la garantía existe por persona e institución.
En este artículo explicamos con más detalle en qué consiste el fondo especial, hasta qué punto los ETF de swaps implican un bajo riesgo de impago y a qué deben prestar atención los inversores.
Lo esencialToda la información sobre los activos especiales de los ETF de un vistazo
Definición: Los activos especiales de una sociedad de inversión comprenden el capital invertido y los activos adquiridos con él, que se financian mediante la emisión de certificados de participaciones a los inversores.
Importancia para los ETF: los ETF se consideran activos especiales. Esto significa que el capital de los inversores está separado de los activos de la sociedad gestora del capital. Incluso en caso de insolvencia de la sociedad de inversión, el capital de inversión está protegido por la ley.
Riesgo: En el caso de los ETF de réplica total, el riesgo de impago está prácticamente excluido. En el caso de los ETF de intercambio, el riesgo de impago se limita a un máximo del 10% de los activos del fondo.
Insolvencia: Si el proveedor del ETF quiebra, el derecho de disposición sobre los ETF se transfiere al banco depositario. El banco depositario está obligado por ley a devolver los activos del ETF a los inversores.
Definición: ¿Qué es un fondo especial?
El patrimonio especial es el capital invertido por los inversores en fondos de inversión. Este capital invertido está jurídicamente separado de los activos de la sociedad de inversión. Así, en caso de insolvencia, la sociedad de inversión y sus acreedores no tienen acceso a estos fondos. Por tanto, los inversores no están expuestos a ningún riesgo de impago de su capital. Así pues, el estatus de activos especiales también reduce el riesgo de los ETF.
Los ETF como activos especiales
Los ETF ofrecen a los inversores un alto grado de seguridad porque también son activos especiales. El capital invertido por los inversores en ETF o en sus participaciones debe mantenerse separado de los activos de la sociedad de inversión, también conocida como sociedad gestora del capital.
En caso de insolvencia de la sociedad gestora del capital, el derecho de disposición se transfiere legalmente al banco depositario. Así, las acciones del ETF están protegidas. Sin embargo, esta norma no se aplica a las materias primas cotizadas (ETC) ni a los pagarés cotizados (ETN). No entran dentro de los activos especiales.
Los valores negociados en bolsa sobre materias primas (ETC) y criptomonedas, así como las estrategias apalancadas (ETN), se tratan como títulos de deuda. Por tanto, existe un riesgo de impago o de emisor para ambos valores.
El ETF Explorer gratuito para tus inversiones financieras.
Todo lo que necesitas saber para comenzar en el mundo de los ETFs. Fácil de entender, bien fundamentado, ¡y gratuito! En el ETF-Explorer descubrirás:
- Cómo puedes alcanzar fácilmente tus objetivos financieros.
- Cómo funcionan los ETFs y por qué son una herramienta esencial para las inversiones.
- Cómo establecer la base para la construcción de tu patrimonio con ETF globales.
- Cómo y dónde comprar tu primer ETF.
- Qué estrategias prometen el mayor éxito a largo plazo.
Sin riesgo de insolvencia con los ETF de réplica total
Los ETF de réplica total que siguen el índice subyacente uno a uno a través de las acciones o bonos correspondientes no conllevan ningún riesgo de incumplimiento. Los activos de inversión invertidos en estos fondos indexados cotizados también se consideran activos especiales. Por tanto, los inversores no tienen que preocuparse por perder su dinero en caso de insolvencia del proveedor del ETF. No obstante, deben esperar pérdidas dentro del ámbito del riesgo de mercado habitual de la inversión. Se trata de las fluctuaciones habituales del rendimiento del ETF en el mercado bursátil.
Entre los métodos de réplica de los ETF, además de los ETF de réplica total, existen también los llamados ETF SWAP, de los que hablaremos con más detalle dentro de un momento.
Bajo riesgo de impago con los ETF de swaps
Los ETF de permuta financiera replican artificialmente el índice subyacente. Por tanto, las acciones y los bonos no se compran con el dinero, sino que se replican mediante un swap. Los ETF de permutas financieras también son activos especiales y gozan de protección frente a la insolvencia. Los créditos de los acreedores no pueden satisfacerse con los activos del fondo. Los ETF de swaps limitan el riesgo de impago a un máximo del 10% de los activos del fondo. Esto se debe a que la directiva de fondos UCITS-III estipula un valor máximo de swap del 10% de los activos del fondo para los ETF de swap. En cuanto el valor del acuerdo de swap alcanza este límite, se rescatan los acuerdos de swap y se reembolsa su parte. El resto del fondo se invierte en valores que, sin embargo, no tienen por qué estar incluidos en el índice.
ETF: una elección segura
Activos especiales
Los fondos gestionados activamente y los ETF, así como las acciones, son activos especiales. La estricta custodia del fondo de inversión por un banco depositario protege a los inversores casi al 100% de las pérdidas de la sociedad gestora del capital, incluso en caso de insolvencia. El fondo de inversión no pasa a formar parte de la masa de la insolvencia y está protegido de las reclamaciones de los acreedores. En caso de insolvencia, el derecho de disposición se transfiere legalmente al banco depositario.
Sin embargo, la sociedad gestora mantiene la ventaja sobre el banco depositario en un aspecto: la sociedad determina por sí sola la política de inversión. Toma todas las decisiones de inversión de la entrada de capital. Aunque no tenga acceso directo a los activos y a los bienes adquiridos, la sociedad de inversión inicia las órdenes de compra y venta del fondo de inversión y comunica estas decisiones al banco depositario. El banco depositario puede entonces cambiar, comprar o emitir los valores del fondo de inversión, pero no influye en las decisiones de inversión de la sociedad gestora.
ConclusiónActivos especiales del ETF: ¿qué son?
Como los activos de un fondo de inversión deben estar separados de los activos propios y de otros activos gestionados de la sociedad gestora de capital en virtud de la ley de responsabilidad, los fondos de inversión no pueden, en principio, responder de los pasivos de la sociedad gestora de capital. En caso de insolvencia, no se incluyen en la masa de insolvencia de la sociedad. Los acreedores y la sociedad de gestión de capital no tienen acceso a este capital.
Además del caso de impago del emisor o de la parte del swap, que ha recibido mucha atención a raíz de la insolvencia de Lehman Brothers, los inversores también están expuestos al riesgo de quiebra del banco depositario que mantiene los activos del fondo. Los fondos de inversión garantizan el derecho legal a segregar todos los valores custodiados para ellos de la masa de insolvencia del banco depositario. Por tanto, el riesgo de impago para los inversores en ETF es posiblemente bajo. Sin embargo, soportan el riesgo de mercado del ETF y, por tanto, deben contar con un posible rendimiento negativo de la cartera -similar al de las acciones- en el mercado bursátil.
Respondemos a otras preguntas sobre los activos especiales de los ETFs
- Toda la información sobre los activos especiales de los ETF de un vistazo
- Definición: ¿Qué es un fondo especial?
- Los ETF como activos especiales
- Sin riesgo de insolvencia con los ETF de réplica total
- Bajo riesgo de impago con los ETF de swaps
- Activos especiales
- Activos especiales del ETF: ¿qué son?
- Respondemos a otras preguntas sobre los activos especiales de los ETFs