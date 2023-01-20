¿Qué son los fondos especiales?

Apenas pasa un año sin que se produzcan acontecimientos "turbulentos" en los mercados financieros. En el caso más extremo, se produce una grave crisis económica, como en 2008.

Así que muchos se preguntan hasta qué punto sus carteras de ETF están sujetas al riesgo de impago (también llamado riesgo de emisor). ¿Es posible que exista un riesgo de insolvencia del ETF si mi proveedor de ETF quiebra y pierdo mi inversión?

¡Este riesgo NO existe con los ETF! Porque en principio se aplica lo siguiente: incluso en caso de crisis financiera, no existe riesgo de emisor con los ETF, porque como activos especiales están protegidos frente a la insolvencia del emisor. Incluso está prescrito por ley que el capital de inversión de los inversores debe estar separado de los activos de la sociedad de inversión.

La situación es diferente para los bancos: si un banco ya no puede pagar los depósitos debido a dificultades financieras, en la UE entra en vigor el sistema de garantía de depósitos. Reembolsa los importes en cuentas corrientes, dinero a la vista y depósitos a plazo hasta un importe de 100.000 euros. En principio, la garantía existe por persona e institución.

En este artículo explicamos con más detalle en qué consiste el fondo especial, hasta qué punto los ETF de swaps implican un bajo riesgo de impago y a qué deben prestar atención los inversores.