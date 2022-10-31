Métodos de replicación de los ETFs
Los ETFs pueden seguir un índice de tres formas distintas
Una de las principales características de los ETF es que reproducen lo más fielmente posible la evolución de un índice. Lo ideal es que este seguimiento del índice se produzca también sin grandes desviaciones de precios (error de seguimiento). Los proveedores de ETF pueden utilizar tres métodos de réplica diferentes para representar exactamente el índice.
En la siguiente guía explicamos los métodos de réplica de los ETF.
Lo esencialTodo sobre los métodos de replicación de la ETF
Tipos de seguimiento de índices: los ETF pueden seguir un índice física o sintéticamente. Ambas variantes tienen ventajas e inconvenientes.
Riesgos de contraparte: Los ETF de mapeo sintético (swap ETF) tienen ciertos riesgos de impago que se cubren de forma diferente según el tipo de mapeo del índice.
Ventajas fiscales: Los ETF sintéticos pueden generar ventajas de rentabilidad optimizando las retenciones fiscales.
Amplia elección: Dependiendo de las preferencias individuales, los inversores pueden elegir principalmente ETF de réplica física o sintética.
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Métodos de replicación de la ETF en comparación
El objetivo de los ETF es replicar el índice subyacente lo más fielmente posible. Para garantizar una réplica exacta del índice, los proveedores de ETF pueden recurrir a tres métodos de réplica: la réplica completa, el método de selección representativa (muestreo optimizado) o la réplica sintética en forma de swaps.
- Réplica física completa: El ETF invierte uno a uno en los valores contenidos en el índice.
- Réplica física optimizada: El ETF invierte sólo en valores seleccionados del índice. De este modo, intenta conseguir un rendimiento muy similar al del índice.
- Réplica sintética: El ETF invierte en una cartera de valores y cambia su rendimiento por el rendimiento del índice.
En la tabla siguiente hemos comparado las principales diferencias entre los métodos de réplica.
|Método de réplica
|Completo
Réplica
|Representativo
Método de selección
|Sintético
Replicación
|Descripción
|El índice se replica uno a uno
|El ETF invierte en acciones seleccionadas del índice
|La replicación tiene lugar mediante una operación bursátil (swap)
|Subyacentes
|Acciones, bonos
|Acciones, bonos
|Acciones, bonos, materias primas, apalancamiento corto
|Componentes de índices
|Valores líquidos
|Valores ilíquidos
|Valores líquidos e ilíquidos, mercados especiales (por ejemplo, China)
|Miembros del índice
|Pocos
|Muchos
|De pocos a muchos
|Distribución
|Distribuir y acumular
|Distribuir y acumular
|Mayoritariamente acumulando
|Ejemplos de índices
|Dax, MDax, EuroStoxx 50, Dow Jones 30
|MSCI World, FTSE All-World, MSCI Mercados Emergentes
|MSCI World, S&P 500, índices de materias primas, Dax corto
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Replicación física
Replicación completa
La réplica física completa suele denominarse también réplica directa (RD para abreviar) y es la más sencilla de explicar: Un ETF de replicación completa replica el índice uno a uno comprando los respectivos valores del índice en la ponderación correspondiente. Por eso se utiliza a menudo en este contexto la fórmula "lo que ves es lo que obtienes" (abreviado WYSIWYG). Este tipo de réplica del índice suele tener lugar con índices que tienen pocos miembros (por ejemplo, el Índice Dax) y en los que el esfuerzo administrativo es correspondientemente bajo.
En el caso de ajustes del índice, el ETF tiene que reorganizar su cartera. Esto puede ocurrir si, por ejemplo, se incluye una nueva acción en el índice o una empresa abandona el índice debido a las normas del mismo. Estos cambios en el índice son especialmente importantes para los fondos que siguen exactamente los índices, es decir, los ETF. En la cartera, estos valores deben reequilibrarse en consecuencia.
Estos ajustes conllevan costes de transacción dentro del ETF, que provocan desviaciones entre la tendencia de precios del ETF y el índice. Por eso, los ETF que replican físicamente utilizan a menudo el llamado préstamo de valores. En este proceso, se prestan valores, por los que el ETF recibe una comisión. Estos ingresos se utilizan para compensar las desventajas de coste de las operaciones mencionadas. Sin embargo, el préstamo de valores implica un riesgo de contraparte. Esto se debe a que teóricamente puede producirse un impago por parte del prestatario. En este caso, sin embargo, el prestatario deposita una garantía para protegerse contra la insolvencia.
Método de selección representativa (muestreo optimizado)
Para los grandes índices, como el MSCI World Index o el FTSE All-World Index, se suele utilizar el método de selección representativa (muestreo optimizado ). En este método, sólo se adquieren físicamente las acciones de un índice que también tienen mayor influencia en el precio del índice.
He aquí un ejemplo: El índice MSCI World contiene actualmente unas 1.700 empresas. El iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) es un ETF de réplica física que utiliza un muestreo optimizado para el seguimiento del índice. Por tanto, este ETF sólo contiene unos 1.500 valores. Por tanto, se abstiene de invertir en los 200 valores del índice que tienen la ponderación más baja.
Estos valores apenas influyen en la evolución de los precios del índice. Prescindir de los valores más pequeños ahorra costes de transacción en el ETF, que se reflejan en una menor ratio de gastos totales (TER). Los inversores en el ETF también se benefician de ello.
Métodos de replicación en los ETF: ¿Cuál elegir?
Replicación sintética (intercambio)
Un tipo más complejo de réplica de índices es la réplica sintética de índices mediante un swap. El ETF invierte en cualquier cartera de valores y permuta su rendimiento por el rendimiento del índice. Mediante este "swap", los ETF de permuta suelen replicar el rendimiento del índice con mayor precisión y, por tanto, tienen un error de seguimiento bajo.
¿Sabías qué?¿Qué es un ETF de intercambio?
Un ETF de swap funciona invirtiendo en una cesta de valores. Esta cesta de valores contiene valores que pueden o no estar incluidos en el índice que se sigue. También pueden comprarse valores no incluidos en el índice. Para replicar el rendimiento del índice con la mayor precisión posible, se acuerda un swap entre el ETF y una contraparte de swap. La contraparte del swap suele ser un banco de inversión o un consorcio de varios bancos.
La operación de swap tiene el siguiente aspecto: El ETF paga a la contraparte del swap el rendimiento de la cesta de valores. A cambio, el ETF recibe la rentabilidad del índice de la contraparte del swap. Este proceso garantiza que el ETF rinda siempre exactamente como dicta el rendimiento del índice. También garantiza que los ETF de swap tengan normalmente una mayor calidad de réplica.
La mayor ventaja de los ETF de permuta es la posibilidad de seguir mercados a los que es difícil acceder debido a restricciones de negociación o falta de liquidez. Sin embargo, la otra cara de la moneda reside en el riesgo potencial de los ETF. Existe un riesgo de contraparte con los ETF de swap, ya que el socio de swap puede incumplir. Sin embargo, según la Directiva sobre OICVM, la parte del swap de un ETF solo puede representar un máximo del 10% de los activos totales, lo que casi nunca se alcanza en la práctica.
Para minimizar los riesgos de contraparte asociados al swap, en los métodos de réplica sintética se distingue entre ETFs de swaps no financiados, ETFs de swaps financiados y ETFs de swaps totalmente financiados. A continuación detallaremos las diferencias entre estas tres formas.
Variante 1: ETFs de swaps sin capitalización
En el caso de un ETF de swaps sin financiación, un máximo del 10% de las acciones de swaps no están especialmente reaseguradas mediante un seguro o una garantía. Esto significa que los inversores siguen expuestos a un riesgo de impago por el importe del contravalor del swap.
Variante 2: ETF de swaps capitalizados
Con un ETF de swap financiado, el riesgo de impago del swap se cubre adicionalmente. Esto se hace depositando el prestatario al menos la misma cantidad del contravalor del swap con una garantía en un depositario de garantías. Si se produce un impago, el depositario realiza inmediatamente la garantía depositada. Esto significa que sólo queda un riesgo residual mínimo para los inversores. Este riesgo residual depende, entre otras cosas, de la evolución de los precios de las garantías depositadas. En una fase extrema del mercado, éstas podrían perder valor drásticamente y posiblemente dejar de compensar el valor equivalente de la operación de swap.
Variante 3: ETF de swaps totalmente financiados
El ETF de swap totalmente financiado es una construcción especial. A diferencia de las otras dos construcciones de swap, el ETF no posee una cesta de valores. Por tanto, el 100% de los activos del fondo se invierten en un swap. Sin embargo, se depositan garantías con las primas correspondientes. El valor de la garantía suele estar entre el 100 y el 120 por ciento del valor del swap. En este caso, también hablamos de sobrecolateralización. También en este caso, la garantía depositada es ejecutada inmediatamente por el fideicomisario en caso de impago.
La calidad de réplica, también llamada error de seguimiento, describe la réplica más exacta de un índice. Los ETF que siguen el mismo índice pueden compararse entre sí utilizando este indicador.
¿Qué método de replicación es el mejor?
La respuesta a qué método de replicación es el mejor no puede responderse de forma inequívoca. Ambas variantes tienen ciertas ventajas e inconvenientes. Los ETF de réplica sintética reproducen el rendimiento del índice con gran precisión y consiguen una ventaja de rendimiento sobre el índice en determinados mercados, por ejemplo el índice S&P 500 estadounidense, debido a las ventajas fiscales. Además, este método de réplica permite invertir en mercados de difícil acceso o en estrategias de inversión especiales con ETF. Por otro lado, tienen un riesgo de contraparte adicional. Este riesgo se minimiza en la mayoría de los casos mediante la aportación de garantías.
Los ETF de réplica física puntúan especialmente bien en términos de transparencia y sencillez. Los inversores encuentran exactamente lo que esperan en el fondo de inversión. Se pueden generar ingresos adicionales mediante la posibilidad de prestar participaciones del fondo de inversión. Estos ingresos procedentes del préstamo de valores conducen a una reducción de los costes del fondo y, por tanto, a un mejor rendimiento del ETF.
ConclusiónNo hay mucha diferencia en los métodos de replicación
Todas las formas de réplica de índices permiten a un ETF seguir el rendimiento de un índice con gran precisión. Aunque el riesgo de incumplimiento de los ETF de swap puede considerarse bajo, los fondos invertidos y el número de productos muestran que los ETF físicos son más demandados por los inversores.
Dado que también existe un riesgo residual mínimo con los ETF de réplica física debido al préstamo de valores, objetivamente hablando da igual qué tipo de réplica del índice se elija.
En muchos casos, los inversores pueden elegir si prefieren seleccionar un ETF de réplica física o sintética. Los ETF pueden seleccionarse fácil y cómodamente en función del método de réplica mediante la búsqueda de ETF.
Cuestiones importantes sobre la réplica de índices de los ETFs
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