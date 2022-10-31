Métodos de replicación de los ETFs

Replicación completa

La réplica física completa suele denominarse también réplica directa (RD para abreviar) y es la más sencilla de explicar: Un ETF de replicación completa replica el índice uno a uno comprando los respectivos valores del índice en la ponderación correspondiente. Por eso se utiliza a menudo en este contexto la fórmula "lo que ves es lo que obtienes" (abreviado WYSIWYG). Este tipo de réplica del índice suele tener lugar con índices que tienen pocos miembros (por ejemplo, el Índice Dax) y en los que el esfuerzo administrativo es correspondientemente bajo.

En el caso de ajustes del índice, el ETF tiene que reorganizar su cartera. Esto puede ocurrir si, por ejemplo, se incluye una nueva acción en el índice o una empresa abandona el índice debido a las normas del mismo. Estos cambios en el índice son especialmente importantes para los fondos que siguen exactamente los índices, es decir, los ETF. En la cartera, estos valores deben reequilibrarse en consecuencia.

Estos ajustes conllevan costes de transacción dentro del ETF, que provocan desviaciones entre la tendencia de precios del ETF y el índice. Por eso, los ETF que replican físicamente utilizan a menudo el llamado préstamo de valores. En este proceso, se prestan valores, por los que el ETF recibe una comisión. Estos ingresos se utilizan para compensar las desventajas de coste de las operaciones mencionadas. Sin embargo, el préstamo de valores implica un riesgo de contraparte. Esto se debe a que teóricamente puede producirse un impago por parte del prestatario. En este caso, sin embargo, el prestatario deposita una garantía para protegerse contra la insolvencia.

Método de selección representativa (muestreo optimizado)

Para los grandes índices, como el MSCI World Index o el FTSE All-World Index, se suele utilizar el método de selección representativa (muestreo optimizado ). En este método, sólo se adquieren físicamente las acciones de un índice que también tienen mayor influencia en el precio del índice.

He aquí un ejemplo: El índice MSCI World contiene actualmente unas 1.700 empresas. El iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) es un ETF de réplica física que utiliza un muestreo optimizado para el seguimiento del índice. Por tanto, este ETF sólo contiene unos 1.500 valores. Por tanto, se abstiene de invertir en los 200 valores del índice que tienen la ponderación más baja.

Estos valores apenas influyen en la evolución de los precios del índice. Prescindir de los valores más pequeños ahorra costes de transacción en el ETF, que se reflejan en una menor ratio de gastos totales (TER). Los inversores en el ETF también se benefician de ello.