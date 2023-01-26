¿Qué es un ETC?
¿Cómo operar con materias primas cotizadas?
Una cartera equilibrada se compone de acciones, bonos y materias primas. Mientras que los inversores pueden cubrir las dos primeras clases de activos de forma cómoda y barata con fondos cotizados en bolsa (ETF), necesitan materias primas cotizadas en bolsa (ETC) para materias primas como los metales preciosos. Éstas pueden ser menos conocidas entre los inversores que los ETF, pero también pueden negociarse fácilmente en bolsa.
¿Qué son las ETC? ¿Cómo puedes invertir en ETC? ¿Y cómo se garantizan? En esta guía encontrarás las respuestas a éstas y otras preguntas.
Lo esencialTodo sobre la inversión con ETCs de un vistazo
Definición: Los ETC son valores negociables en bolsa que permiten a los inversores invertir en materias primas. Los ETC son títulos de deuda, una forma especial de certificados.
Diferenciación de los ETF: La principal diferencia entre los ETF y los ETC es que los ETC son legalmente un bono al portador, mientras que los ETF pertenecen a los activos especiales.
Riesgo: A diferencia de los ETF, con los ETC existe un riesgo de emisor. En caso de insolvencia del emisor, los inversores pueden no recuperar todo o parte del capital invertido.
Colateralización: Para reducir el riesgo del emisor con los ETC, los bonos se colateralizan adicionalmente. Se distinguen tres tipos de colateralización: física, total y de terceros.
Definición: ¿Qué es un ETC?
Una ETC (Exchange Traded Commodity) es un valor negociado en bolsa que permite a los inversores invertir en materias primas. Los ETC son similares a los ETF, pero están especializados en la negociación de materias primas. Puede tratarse de materias primas como metales preciosos, bienes agrícolas o materias primas energéticas que se negocian en las bolsas de materias primas. Por tanto, los ETC siguen la evolución de un índice de materias primas subyacente. Los inversores pueden invertir en ETC a través de su banco o agente de bolsa.
Los ETC ofrecen básicamente ventajas similares a las de los fondos indexados cotizados (ETF). Esto se debe a que los ETC también tienen un precio más barato que las acciones o fondos convencionales, son muy transparentes y están estructurados abiertamente. Además, el plazo de los ETC es ilimitado, se negocian continuamente en bolsa y tienen un alto grado de liquidez.
Sólo hay un punto en el que los ETC difieren significativamente de los ETF: desde un punto de vista legal, los ETF son activos especiales. Por tanto, el proveedor del ETF está obligado legalmente a depositar ciertas garantías para minimizar un posible impago en caso de insolvencia. Para los inversores, por tanto, no existe riesgo de emisor con los ETF.
En cambio, los ETC son bonos perpetuos de cuya seguridad responde el emisor respectivo. En muchos casos, sin embargo, el emisor de los ETC invierte el dinero directamente en las materias primas (depósito físico). Éste suele ser el caso de las materias primas con costes de almacenamiento favorables, como el oro o el cobre. En otros casos, los activos de los inversores se garantizan mediante determinados mecanismos de protección, por lo que el riesgo de impago con los ETC es relativamente bajo.
Ejemplos del uso de los ETC son la inversión en oro y la inversión en materias primas. Los ETC permiten a los inversores entrar en el comercio de materias primas sin tener que poseer directamente las materias primas físicas. Por tanto, ofrecen una forma flexible y líquida de invertir en el mercado de materias primas.
¿Cuál es la diferencia entre ETC y ETF?
Los ETF son fondos cotizados pasivos que siguen un índice subyacente. En cambio, los ETC siguen la evolución de los precios de las materias primas a través de un índice de materias primas. Entre ellas se incluyen metales preciosos como el oro y la plata, materias primas agrícolas como el maíz y el trigo, y otras materias primas. La mayor diferencia es que los ETC tienen la forma jurídica de un bono al portador, mientras que los ETF son activos especiales.
Las diferencias están, por tanto, en los detalles: Los activos especiales de los ETF van de la mano de los requisitos legales: En caso de insolvencia del emisor del ETF, los valores están protegidos del acceso de los acreedores. Por tanto, el riesgo para los inversores es mínimo y la seguridad, alta.
Como los ETF son legalmente títulos de deuda, los inversores siempre están expuestos al riesgo del emisor, es decir, a la insolvencia repentina del proveedor. Sin embargo, este riesgo suele reducirse mediante una garantía adicional. Sin embargo, existen diferencias considerables en esta forma de garantía adicional.
La colateralización de los ETC
Los inversores que deseen invertir en ETC deben ser conscientes de los 3 tipos de garantía siguientes:
- ETC con garantía física
- ETC con garantía total
- ETC con garantía de terceros
Con estos métodos de colateralización, que veremos con más detalle a continuación, los proveedores de ETC pretenden minimizar el riesgo del emisor.
ETC con garantía física
Los ETC sobre materias primas -como los metales industriales aluminio, cobre y zinc o los metales preciosos como el oro, la plata y el platino- están respaldados físicamente. Los ETC replican el precio de mercado de forma más o menos exacta y consiguen un rendimiento similar. Quien invierte, por ejemplo, en un ETC sobre un metal precioso como el oro que está depositado y garantizado físicamente, puede suponer, por tanto, que hay realmente lingotes de oro en la cámara acorazada del fideicomisario que corresponden exactamente al valor de la suma invertida. De este modo, puede excluirse el riesgo del emisor.
ETC totalmente garantizados
Los ETC totalmente garantizados también tienen "garantías" avaladas. Sin embargo, estas garantías depositadas no son mercancías físicas tangibles, sino préstamos ordinarios concedidos, por ejemplo, por compañías de seguros. Los fondos consisten en depósitos en efectivo de las instituciones o en acciones con una alta calificación crediticia.
ETCs con cobertura de terceros
La colateralización mediante cobertura de terceros se produce cuando el riesgo del emisor lo asume un tercero. Puede tratarse de instituciones financieras, pero también de otros grupos que responden con los activos de su empresa en caso de impago del emisor. Por ejemplo, existen varios ETC sobre materias primas como el petróleo, de cuya seguridad responden con sus activos empresariales destacadas empresas energéticas.
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¿Cuál es el riesgo de los CFE?
Una inversión en ETC está asociada principalmente a los siguientes riesgos:
- Riesgo del emisor
- Riesgo de cambio de precio
- Riesgo de divisa
Dado que los ETC son legalmente títulos de deuda, los inversores deben considerar en primer lugar el riesgo del emisor. Así, si el emisor del ETC incumple por insolvencia, existe el riesgo de perder el dinero invertido, a diferencia de lo que ocurre con los ETF, que son activos especiales. Los inversores deben vigilar la solvencia del emisor. Además, existe un riesgo de cambio de precio y un riesgo de divisa con los ETC, por lo que a continuación examinaremos más detenidamente los riesgos.
Riesgo emisor
El riesgo del emisor se refiere al riesgo de que el emisor de valores, como una ETC, no pueda seguir cumpliendo sus obligaciones de pago. Por ejemplo, en caso de insolvencia. Esto puede afectar a valores como los bonos. Las posibles consecuencias de tal riesgo incluyen aplazamientos, pagos incompletos de intereses o sólo reembolsos prorrateados. Por tanto, los inversores deben contar con la posibilidad de una pérdida -hasta la pérdida total- de la inversión.
Riesgo de cambio de precio
Los ETC reproducen el rendimiento del activo subyacente, es decir, la materia prima. Por tanto, los inversores están expuestos al riesgo de variación de precios o riesgo de mercado. Si el precio de la materia prima replicada cae, el ETC sufre una pérdida. Si el precio sube, el ETC obtiene beneficios. Los inversores también están expuestos a este riesgo cuando negocian en bolsa con otros valores, como acciones u obligaciones.
Riesgo de divisas
Uno de los riesgos de los ETC es el riesgo de divisa. Las materias primas y los metales preciosos rara vez se negocian en euros. Suele dominar el dólar estadounidense. El rendimiento y la rentabilidad de una inversión que implique exposición a divisas pueden verse afectados por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, algunos ETC tienen coberturas de divisas.
Invertir en ETC
¿Qué ventajas esperan los inversores de los CFE?
Invertir en ETC ofrece muchas ventajas, como invertir en fondos indexados cotizados (ETF). Para los inversores, invertir en ETC puede tener un impacto diversificador en el mercado de valores para ellos. Al fin y al cabo, les facilita el acceso a las inversiones en materias primas y se benefician de los precios favorables y de la transparencia. Además, el plazo de los ETC es ilimitado, se negocian continuamente en bolsa y tienen un alto grado de liquidez.
Pero veamos ahora más de cerca las ventajas de las ETC:
¿Cuánto cuestan los CFE?
Los costes de los CFE suelen oscilar entre el 0,00 y el 0,59% anual. Este ratio de gastos totales incluye costes como los de almacenamiento y gestión, así como primas de seguro. Se puede incurrir en costes adicionales por la custodia en la cuenta de valores, por las transacciones y por la cobertura de divisas.
ConclusiónETC - ¿Qué es?
Una inversión en ETC es una forma cómoda, rentable y transparente de incluir materias primas en la cartera como una de varias clases de activos. Así pues, los ETC pueden ser un componente adicional y sensato en la asignación de activos de los inversores.
Los ETC están vinculados al rendimiento de una materia prima subyacente. Pueden ser metales industriales o preciosos, pero también materias primas energéticas o agrícolas. A diferencia de los populares ETF, los ETC no son activos especiales, sino títulos de deuda. Por tanto, los inversores en estos valores deben prestar atención al riesgo del emisor, además del riesgo de variación de precios y el riesgo de divisas, y vigilar la solvencia del emisor. Para los ETC negociados diariamente en bolsa, no necesitan un corredor especial de ETC.