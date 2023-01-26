¿Qué es un ETC?

Los inversores que deseen invertir en ETC deben ser conscientes de los 3 tipos de garantía siguientes:

ETC con garantía física

ETC con garantía total

ETC con garantía de terceros

Con estos métodos de colateralización, que veremos con más detalle a continuación, los proveedores de ETC pretenden minimizar el riesgo del emisor.

ETC con garantía física

Los ETC sobre materias primas -como los metales industriales aluminio, cobre y zinc o los metales preciosos como el oro, la plata y el platino- están respaldados físicamente. Los ETC replican el precio de mercado de forma más o menos exacta y consiguen un rendimiento similar. Quien invierte, por ejemplo, en un ETC sobre un metal precioso como el oro que está depositado y garantizado físicamente, puede suponer, por tanto, que hay realmente lingotes de oro en la cámara acorazada del fideicomisario que corresponden exactamente al valor de la suma invertida. De este modo, puede excluirse el riesgo del emisor.

ETC totalmente garantizados

Los ETC totalmente garantizados también tienen "garantías" avaladas. Sin embargo, estas garantías depositadas no son mercancías físicas tangibles, sino préstamos ordinarios concedidos, por ejemplo, por compañías de seguros. Los fondos consisten en depósitos en efectivo de las instituciones o en acciones con una alta calificación crediticia.

ETCs con cobertura de terceros

La colateralización mediante cobertura de terceros se produce cuando el riesgo del emisor lo asume un tercero. Puede tratarse de instituciones financieras, pero también de otros grupos que responden con los activos de su empresa en caso de impago del emisor. Por ejemplo, existen varios ETC sobre materias primas como el petróleo, de cuya seguridad responden con sus activos empresariales destacadas empresas energéticas.