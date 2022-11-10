¿Qué es un ETF de Swap?

El objetivo de los fondos cotizados (ETF) es replicar un índice concreto con la mayor fidelidad posible. Para conseguirlo, existen dos tipos de réplica de índices: la réplica física de índices y la réplica sintética de índices mediante swaps.

Los llamados ETF de swap se basan en la réplica sintética de índices. Para ello se utilizan los swaps de índices. Permiten replicar con gran precisión el rendimiento del índice. Sin embargo, la réplica mediante un swap de índices puede conllevar un riesgo de contraparte adicional, ya que a menudo depende de la solvencia de la contraparte.

En este artículo te explicamos en qué consisten los ETF de swap y qué riesgos conllevan.