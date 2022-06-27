Ventajas y desventajas de los ETF
¿Por qué son tan populares los ETF?
Los ETF son cada vez más populares y están ampliamente extendidos. En Alemania, millones de personas ya aprovechan las ventajas de los ETF invirtiendo su dinero en fondos indexados de bajo costo, especialmente a través de un plan de ahorro. Los ETF son fondos de inversión que siguen pasivamente un índice, con comisiones muy bajas. Los inversores se benefician de la amplia diversificación y distribución de riesgos de los ETF y pueden obtener muy buenos rendimientos a largo plazo en el mercado de valores con estos productos.
En el mundo actual, esto es más importante que nunca. Porque si guardas dinero en una cuenta corriente, de ahorro o de vista, hoy en día no recibes ningún interés o muy poco por tus activos. Por el contrario, a veces incluso se aplican tasas de interés negativas a los ahorros. Además, el fuerte aumento reciente de la inflación está disminuyendo constantemente el valor de tus activos.
Los ETF ofrecen ventajas como una salida a esta situación. Pero, ¿cómo puedes aprovechar mejor las ventajas de los ETF para ti? ¿Y cuáles son los posibles inconvenientes de los ETF?
Te explicaremos todos los pros y los contras de los ETF y responderemos a tus preguntas para que puedas decidir por ti mismo si los ETF son la inversión adecuada para ti.
Lo esencialVentajas y desventajas de los ETFs
ETFs: Los ETFs (Exchange Traded Funds) son fondos indexados que pueden negociarse en bolsa y siguen pasivamente un índice concreto, por ejemplo, el MSCI World o el Índice Accionario Alemán (DAX). Los inversores pueden comprar acciones de un ETF en la bolsa.
Ventajas: Los ETF son rentables y transparentes, se pueden comprar o vender en bolsa en cualquier momento y ofrecen mayor diversificación que las acciones individuales. Se pueden ahorrar con un plan de ahorro y tu dinero está protegido si tu proveedor de ETF se declara insolvente. Esto se debe a que los ETF son activos especiales y, por tanto, tu dinero está protegido legalmente.
Desventajas: Los ETF están expuestos a las fluctuaciones habituales de los precios en bolsa. Además, los proveedores de ETF pueden prestar los valores que contienen, lo que crea un riesgo de impago. Aunque los ETF pueden negociarse en cualquier momento, son menos adecuados como inversión a corto plazo.
¿Qué son los ETF y cómo funcionan?
Con los ETF, es fácil y económico invertir dinero y acumular activos. ETF significa "Exchange Traded Fund" (fondo cotizado en bolsa). Un ETF es un fondo de inversión que sigue un índice de valores específico, lo que permite invertir en acciones, bonos, materias primas e incluso criptomonedas.
Los índices bursátiles son cestas que contienen un gran número de valores. Por ejemplo, el índice MSCI World incluye unos 1.600 valores de unos 23 países industrializados de todo el mundo. Un ETF sobre el MSCI World sigue el rendimiento de todos estos valores individuales y el rendimiento se mide en porcentaje. Otros ejemplos de índices bursátiles son el Índice DAX y el Índice FTSE All World.
En comparación con los fondos gestionados activamente, los ETF tienen comisiones más bajas y suelen generar rendimientos atractivos a largo plazo. Los fondos gestionados activamente tienen comisiones más elevadas y no suelen generar más rendimientos que un ETF a largo plazo. Por lo tanto, los ETF tienen la ventaja de comisiones más bajas y rendimientos atractivos.
¿Cuáles son las ventajas de los ETF?
Las principales ventajas de los ETF son sus bajas comisiones y la amplia diversificación del riesgo. Por eso los ETF también son perfectos para un plan de ahorro o una inversión puntual. De esta forma puedes mantener tu inversión sencilla y evitar costes elevados para invertir tu dinero y acumular riqueza. Aquí puedes descubrir qué otras ventajas ofrecen los ETF.
- Costes y comisiones bajos
- Transparencia
- Diversificación del riesgo
- Mayores posibilidades de rentabilidad que los productos de ahorro tradicionales
- Seguridad, como activos especiales
- Flexibilidad y liquidez rápida
- Adecuado para el plan de ahorro
- Adecuado ya para tasas de ahorro más pequeñas
- Puede seleccionarse en función de los intereses, por ejemplo, la sostenibilidad
A continuación te explicamos las ventajas de los ETF. Aprenderás paso a paso por qué invertir en ETF es una buena elección para tu inversión personal.
Los ETF: una elección imprescindible para tu cartera de inversión
Eficiencia de costes
La eficiencia de costes es una de las principales ventajas de los ETF, ya que su seguimiento pasivo de los índices significa que no hay costos elevados por la gestión del fondo. Debido a sus bajos costos, los ETF son una de las formas de inversión más populares.
La compra de un fondo activo a menudo conlleva una carga inicial (hasta el 5% del importe de la compra), mientras que los ETF no tienen cargos iniciales. Las comisiones de los fondos de inversión activos suelen ser del 1,5% al 2% de los activos del fondo al año, mientras que los costos de los ETF son significativamente más bajos, del 0,05% al 0,8%.
Las comisiones más altas de los fondos activos pueden afectar negativamente los rendimientos para los inversores. Con los ETF, se evitan estos costos y se aumentan las posibilidades de obtener mayores rendimientos a largo plazo en comparación con un fondo de inversión activo, lo que es una clara ventaja de los ETF.
Transparencia
Los costes y otra información relevante de los ETF se pueden encontrar de forma transparente en las fichas informativas correspondientes. Dichas fichas están disponibles en las páginas de perfil de ETF de extraETF.
Los inversores pueden saber exactamente qué valores están incluidos en su ETF, ya que su composición se basa en los valores contenidos en el índice que sigue. La gran transparencia de los ETF permite invertir con precisión según tus intereses personales. Por ejemplo, si la sostenibilidad es especialmente importante para ti, puedes invertir en ETF sostenibles. Si prefieres invertir regionalmente, existen numerosos ETF que siguen índices de países y regiones.
Otra ventaja de los ETF es que su rendimiento es transparente en todo momento. En las páginas de perfil de ETF de extraETF, se ofrecen precios de ETF en tiempo real.
Diversificación del riesgo
Comparados con las acciones individuales, los ETF aumentan la seguridad para los inversores. Esto se debe a que los ETF siguen la evolución de un índice bursátil, que suele contener cientos o miles de valores. Con un solo ETF, puedes conseguir una diversificación muy amplia para tu cartera.
La diversificación es una de las ventajas más importantes de los ETF, ya que permite una distribución más equilibrada del riesgo en comparación con una inversión en una sola acción.
Por ejemplo, un ETF de renta variable basado en el índice MSCI World contiene unas 1.600 acciones. Esto reduce enormemente el riesgo en comparación con una inversión en una sola acción. Con una sola acción en tu cartera, existe el riesgo de que la empresa quiebre o pierda mucho valor en poco tiempo. En cambio, con un ETF que sigue el índice MSCI World, es muy improbable que las 1.600 empresas del índice quiebren al mismo tiempo. Esto da a los ETF una gran ventaja sobre las acciones individuales.
Rendimiento
El rendimiento de un ETF depende de los valores incluidos en él. Muchos inversores utilizan los ETF para invertir en renta variable. La renta variable ha proporcionado los mejores rendimientos durante varias décadas. Pero también hay ETF sobre otros valores, como acciones, materias primas o criptomonedas.
¿Intereses del 3 ó 4 por ciento en cuentas de ahorro o depósitos a un día? Esos días ya pasaron. Actualmente, apenas obtienes intereses en el banco. Además, la inflación se está comiendo el valor de tu dinero, reduciendo tu poder adquisitivo y, por tanto, tu prosperidad. Con los fondos indexados de gestión pasiva, tienes una posibilidad realista de conseguir un rendimiento superior a la tasa de inflación a largo plazo. Esto depende de en qué ETF inviertas, del horizonte de inversión que elijas y de la composición de clases de activos de tu cartera.
Por ejemplo, una inversión a largo plazo en un ETF de renta variable puede generar rendimientos de alrededor del 9%. De 1970 a 2020, el índice MSCI World obtuvo una rentabilidad media del 9,21% anual. Estos rendimientos se lograron a pesar de fases intermitentes de malos mercados e incluso de desplomes bursátiles.
En cuanto a intereses y dividendos, los ETF no te ponen en desventaja frente a las acciones individuales u otros valores. Porque con los ETF también recibes intereses y dividendos, y ésta es otra gran ventaja de los ETF. Sin embargo, los ETF también pueden distribuir en tu cuenta los intereses y dividendos que generan. Este proceso se denomina distribución. También puedes beneficiarte de la reinversión automática de intereses y dividendos. Esto se llama reinversión. Si eliges un ETF de acumulación, aprovechas al máximo el efecto del interés compuesto.
Valores
Los ETF son valores que se negocian en bolsa. Por tanto, están sujetos a fluctuaciones de precios. En el peor de los casos, las fluctuaciones de precios pueden provocar pérdidas. Con los ETF no hay garantía de que recuperes tu dinero sin pérdidas. En principio, éste es un aspecto importante que debes tener en cuenta al considerar las ventajas y desventajas de los ETF.
Sin embargo, los ETF ofrecen un nivel muy alto de seguridad en otro aspecto. Esto se debe a que forman parte del denominado patrimonio especial de los proveedores de ETF. Esto significa que todas las acciones del ETF se mantienen separadas de los activos del proveedor. En caso de insolvencia del proveedor, las participaciones del ETF están protegidas. Por tanto, tu dinero está absolutamente seguro. No hay ningún riesgo para ti en este sentido. Sin embargo, esto no se aplica a los llamados ETC o ETN. Son productos especiales del sector de los ETF.
Flexibilidad y liquidez
Una de las ventajas de los ETF es que no tienen plazo fijo. Por tanto, puedes volver a convertir tus valores o ETF en dinero en cualquier momento, simplemente vendiendo el fondo indexado correspondiente en la bolsa. Los ETF se pueden comprar y vender en bolsa en cualquier momento (durante las horas de apertura), incluso varias veces al día. Por tanto, puedes disponer del dinero de tus ETF en cualquier momento. También puedes decidir si prefieres invertir en ETF mediante un plan de ahorro o mediante un pago único.
Invertir con fondos indexados cotizados es tan flexible como la vida misma. Sin embargo, es aconsejable considerar los ETF como una inversión a más largo plazo. Esto se debe a que el valor de mercado de tus ETF y su rendimiento pueden fluctuar. Conseguirás el mejor rendimiento con los ETF si los utilizas en tu cartera a largo plazo. Es la mejor forma de acumular activos.
Plan de ahorro, incluso con poco dinero
Millones de inversores en toda Europa, ya han descubierto que los ETF son el medio preferido para acumular activos mediante un plan de ahorro. Los planes de ahorro en ETFs se pueden establecer en muchos bancos en condiciones muy favorables, a menudo de forma totalmente gratuita. Con un plan de ahorro ETF no es necesaria una inversión inicial elevada. El plan de ahorro se puede establecer con pequeñas cuotas a partir de 1 euro al mes, pero también con 25 euros, 50 euros, 100 euros o incluso cantidades superiores.
La ventaja de los planes de ahorro ETF: puedes decidir si tu plan de ahorro ETF debe ejecutarse mensualmente, trimestralmente o en otro intervalo. También puedes elegir la fecha de ejecución. De este modo, la ejecución del plan de ahorro puede coordinarse perfectamente con tu salario. Por tanto, los ETF y los planes de ahorro ETF son adecuados tanto para bolsillos grandes como pequeños.
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¿Cuáles son las desventajas de los ETF?
Es importante tener en cuenta que, al igual que cualquier otra inversión, los ETF también tienen ciertas desventajas y riesgos asociados. Algunas de las desventajas más comunes de los ETF incluyen:
- Comisiones: Aunque los ETF suelen tener comisiones más bajas que los fondos de inversión activa, todavía tienen comisiones asociadas a su gestión. Estas comisiones pueden variar según el ETF y pueden afectar la rentabilidad de la inversión.
- Riesgo de liquidez: Aunque los ETF se negocian en bolsa y tienen una alta liquidez, puede haber momentos en los que el mercado sea menos líquido y los inversores tengan dificultades para vender sus participaciones. Esto puede resultar en pérdidas para el inversor.
- Riesgo de concentración: Si un ETF está altamente concentrado en una sola industria, sector o región geográfica, puede estar expuesto a riesgos específicos de ese mercado o sector.
- Riesgo de réplica imperfecta: Aunque los ETF buscan replicar la rentabilidad del índice subyacente, es posible que no lo logren con precisión. Esto se conoce como riesgo de réplica imperfecta y puede deberse a factores como las comisiones, los cambios en la composición del índice subyacente o la falta de liquidez en algunos de los valores del índice.
- Riesgo de impago: En los ETF que utilizan préstamos de valores, existe el riesgo de que la contraparte del préstamo no pueda devolver los valores prestados.
- Riesgo de contraparte: En los ETF que utilizan swaps, existe el riesgo de que la contraparte del swap no pueda cumplir con sus obligaciones.
- Falta de derecho de voto: Los inversores en ETF no tienen derecho de voto en las juntas generales de las empresas incluidas en el índice subyacente, lo que significa que no tienen voz en las decisiones corporativas.
En general, es importante que los inversores comprendan tanto las ventajas como las desventajas de los ETF antes de invertir en ellos. Al evaluar un ETF, es importante considerar no solo su rendimiento histórico y su estructura de comisiones, sino también su composición, el riesgo asociado y la calidad de la gestión del ETF.
No todos los ETF son iguales: antes de invertir en uno, es importante investigar cuál es su composición y qué clase de activos sigue. Aunque los ETF suelen ofrecer una amplia diversificación del riesgo, existen diferencias considerables en cuanto a los niveles de riesgo y comisiones entre los ETF clásicos que siguen índices ampliamente diversificados, y otros productos como los ETC criptográficos o los ETF temáticos.
No es posible superar la rentabilidad: dado que un ETF sigue un índice lo más fielmente posible, su rentabilidad difícilmente puede superar la del índice. No hay una gestión activa detrás que busque obtener mejores resultados. No obstante, esta desventaja puede ser una ventaja para algunos inversores, ya que pueden monitorizar la rentabilidad de su inversión viendo el comportamiento del índice subyacente. En cambio, con fondos de inversión gestionados activamente, se depende de las decisiones del gestor del fondo.
Riesgo de impago de los valores prestados: algunos proveedores de ETF ofrecen la opción de prestar valores a cambio de una comisión, lo que puede aumentar la rentabilidad del ETF. Si bien esto puede ser una ventaja, hay un riesgo asociado: la persona que tomó prestados los valores podría declararse insolvente y no devolverlos. Por este motivo, los proveedores de ETF suelen exigir garantías antes de prestar valores, aunque no se puede descartar por completo este riesgo.
ConclusiónLos ETF convencen por sus ventajas
Los ETF presentan numerosas ventajas y sólo unos pocos inconvenientes, lo que los convierte en una opción muy atractiva para los inversores que buscan crear riqueza.
Los ETF son fondos de inversión de bajo coste que replican de forma pasiva un índice bursátil. Al estar compuestos por numerosos valores, los ETF ofrecen una amplia diversificación, lo que reduce el riesgo de pérdidas.
Además, los ETF ofrecen flexibilidad a los inversores, permitiéndoles acceder a su dinero en cualquier momento en caso de emergencia. Asimismo, a largo plazo, los inversores pueden obtener una rentabilidad muy atractiva con los ETF.