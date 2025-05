ETF-Factsheet erklärt

Die Kopfzeile des Factsheets

Am Anfang eines Factsheets sind Basisangaben zum jeweiligen ETF dargestellt. Bei iShares ist das für institutionelle Kunden wichtige Ticker-Produktkürzel EUNL ganz links mit blauem Kasten markiert. Daneben steht die volle Bezeichnung des Produktnamens. Ebenfalls ganz oben zu finden ist in der Regel auch das Emittenten-Logo. Dabei unterscheiden sich die Factsheets kaum. Mit wenigen Zeilen wird unter der Kopfzeile auch die jeweilige Anlagestrategie des ETFs und oft auch des abgebildeten Index beschrieben. Diese Angaben geben eine erste Orientierung, in welchen Markt der ETF investiert.