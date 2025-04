Gli ETF MLP (Master Limited Partnership ETF) si differenziano dagli altri ETF energetici principalmente per la loro struttura e per il tipo di società in cui investono. Gli ETF MLP si concentrano su master limited partnership che operano principalmente nel settore delle infrastrutture energetiche e offrono flussi di reddito stabili, spesso sotto forma di distribuzioni elevate. Questi ETF beneficiano dei vantaggi fiscali e del reddito regolare delle MLP. Al contrario, altri ETF energetici investono in una gamma più ampia di società energetiche, tra cui i principali produttori di petrolio e gas, le società di energia rinnovabile e le utility, fornendo una copertura più diversificata del settore energetico. Mentre gli ETF MLP sono interessanti per le loro elevate distribuzioni, gli ETF energetici tradizionali offrono una maggiore diversificazione e quindi un rischio potenzialmente inferiore.