ETF tecnologici innovativi

Nvidia è leader nello sviluppo di processori grafici e di intelligenza artificiale, utilizzati in diversi settori, dai giochi ai veicoli autonomi. ASML è uno dei principali attori dell'industria dei semiconduttori e produce macchine per la produzione di microchip. AMD sviluppa processori e schede grafiche ad alte prestazioni che vengono utilizzate in computer, console di gioco e server. Queste aziende svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'implementazione di tecnologie innovative e per questo sono spesso incluse negli ETF che investono in questo settore.