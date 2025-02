ETF sull'idrogeno

L'idrogeno rappresenta una tendenza chiave per il futuro, in quanto è considerato una delle fonti energetiche più promettenti nel contesto della transizione energetica globale. La sua idoneità come fonte di energia pulita lo rende particolarmente interessante.

In una cella a combustibile, l'idrogeno viene convertito in acqua con l'ossigeno, producendo energia elettrica e calore.

L'idrogeno offre quindi un'alternativa priva di emissioni ai combustibili fossili e contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2. L'idrogeno è inoltre estremamente versatile: può essere utilizzato in diversi settori come la mobilità, l'industria e la fornitura di elettricità e calore. Il fatto che l'idrogeno possa essere prodotto da energie rinnovabili come l'energia eolica e solare è particolarmente lungimirante e rappresenta quindi una fonte di energia sostenibile.