ETF sul commercio elettronico nei mercati emergenti

Quando si confrontano gli ETF e-commerce dei mercati emergenti, è necessario prendere in considerazione fattori come il Total Expense Ratio (TER), la liquidità, il metodo di replica (fisica o sintetica) e la diversificazione geografica e settoriale. Le informazioni contenute nella seguente tabella intendono rispondere a queste e altre domande per prendere una decisione informata.