ETF criptovalute

Molti investitori cercano un ETF sulle criptovalute quando vogliono investire in queste ultime. Tuttavia, le norme di legge in Germania non consentono a un fondo di investimento di investire in una singola o in un paniere di criptovalute diverse. Gli investitori che desiderano investire specificamente in criptovalute come Bitcoin o Ethereum devono quindi ricorrere agli ETP (prodotti negoziati in borsa).