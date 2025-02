ETF sulla Blue Economy

Xylem è specializzata in soluzioni per la gestione dell'acqua e contribuisce a migliorarne la qualità e la disponibilità in tutto il mondo. Waste Management è considerata un'azienda leader nella gestione dei rifiuti e utilizza metodi innovativi nella gestione e nel riciclaggio dei rifiuti per ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente. Mowi ASA, invece, è riconosciuta come uno dei maggiori operatori nel settore dell'acquacoltura, che sviluppa e implementa metodi sostenibili per l'allevamento e la raccolta di prodotti ittici.