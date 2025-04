ETF biotecnologici

Gilead Sciences è nota per le sue terapie innovative per il trattamento delle infezioni virali, tra cui l'HIV e l'epatite. Biogen si concentra sullo sviluppo di farmaci per malattie neurologiche come la sclerosi multipla e il morbo di Alzheimer. Alnylam Pharmaceuticals è un pioniere nel campo della terapia RNAi, utilizzata per trattare le malattie genetiche. BioNTech ha raggiunto la ribalta mondiale con lo sviluppo del primo vaccino COVID-19 basato sull'mRNA.