ETF sulla robotica

Autodesk è un'azienda leader nel settore del software che fornisce strumenti per la progettazione e la creazione di robot e sistemi automatizzati. Con il suo software, Autodesk consente a ingegneri e progettisti di pianificare e visualizzare progetti robotici complessi, promuovendo così lo sviluppo di soluzioni efficienti e innovative. Nvidia è nota per le sue potenti unità di elaborazione grafica (GPU), utilizzate in molti sistemi di robotica e automazione. Le GPU Nvidia forniscono la potenza di calcolo necessaria per l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale, che sono essenziali per le moderne applicazioni di robotica. Rockwell Automation è un leader mondiale nel settore dell'automazione industriale e delle soluzioni informatiche. L'azienda offre sistemi di automazione completi e soluzioni software che vengono utilizzati nell'industria manifatturiera per aumentare l'efficienza e la produttività.