Un investimento in un ETF MSCI Canada investe in società di un unico paese, il che significa che non c'è una diversificazione globale. Tuttavia, il principale vantaggio di un ETF MSCI Canada è che ti permette di investire in un paese economicamente sviluppato, politicamente stabile e vicino agli Stati Uniti.

Se sei a conoscenza di questa caratteristica dell'ETF e se questa si adatta alla tua strategia di investimento, l'acquisto di un ETF MSCI Canada o di un piano di risparmio può avere senso. Un ETF MSCI Canada può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.