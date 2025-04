ETF Mercati Emergenti FTSE

Un ETF FTSE Emerging Markets non include alcun paese industrializzato, in quanto investe solo in azioni dei mercati emergenti. FTSE classifica la Corea del Sud come un paese industrializzato. Per questo motivo, la Corea del Sud non è inclusa nell'indice FTSE Emerging Markets. I fornitori di indici MSCI e FTSE classificano la Corea del Sud come paese industrializzato o emergente in modo diverso, cosa che dovresti considerare prima di investire.