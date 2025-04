No, il DAX riflette solo la performance delle 40 maggiori società tedesche per capitalizzazione di mercato, il che significa che la maggior parte delle società azionarie tedesche non sono incluse. In particolare, mancano le società di medie e piccole dimensioni, come quelle presenti nell'MDAX o nell'SDAX. Un'alternativa è l'MSCI Germany, che comprende circa 60 azioni e presenta quindi una diversificazione più ampia.