Gli ETF sulla Svizzera sono un modo conveniente per investire in Svizzera, cosa che per gli investitori tedeschi è spesso difficile da fare, ad esempio attraverso le singole azioni, e non è nemmeno semplice dal punto di vista fiscale. Inoltre, molti portafogli possono potenzialmente trarre vantaggio da un'aggiunta di Svizzera, in quanto la Svizzera è considerata un paese molto prospero e politicamente stabile, con una valuta forte. Sebbene questo non rappresenti una garanzia per il futuro, potrebbe aiutare a minimizzare il rischio della tua asset allocation e ad evitare un rischio di cluster investendo in un unico Paese.