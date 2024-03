Calcolatore del rendimento

Il tasso di rendimento interno è un indicatore finanziario utilizzato per valutare la redditività degli investimenti. Indica il tasso di interesse al quale il valore attuale netto di tutti i flussi di cassa associati all'investimento (flussi di cassa in entrata e in uscita) è pari a zero.

Il tasso di interesse è particolarmente utile per confrontare diverse opportunità di investimento, in quanto tiene conto del valore temporale del denaro e fornisce un quadro completo della redditività attesa di un investimento.