Les produits dérivés jouent un rôle important dans la couverture des risques liés aux prix dans l'industrie et l'agriculture. Les agriculteurs et les producteurs peuvent utiliser des produits dérivés pour se protéger contre les risques de prix des produits agricoles comme les céréales, le maïs et le bétail. Les produits dérivés peuvent contribuer à stabiliser les revenus des agriculteurs et à réduire le risque de prix pour toutes les parties concernées.

L'utilisation de warrants en est un exemple. Grâce aux contrats à terme, une entreprise industrielle peut s'assurer du prix d'achat des matières premières dans le futur en concluant un contrat au prix actuel. Si le prix augmente plus tard, l'entreprise n'est pas affectée par les hausses de prix.

Un autre exemple est l'utilisation d'options. Un agriculteur pourrait acheter une option de vente qui lui donnerait le droit de vendre sa récolte de céréales à un certain prix. Si le prix baisse plus tard, l'agriculteur peut exercer l'option et vendre sa récolte à un prix plus élevé.