Qu'il s'agisse d'actions, de devises, de matières premières ou d'indices, les certificats peuvent reproduire différents sous-jacents et rendre ainsi accessibles des marchés dans lesquels les investisseurs privés ont souvent du mal à investir. Comme il existe différents types de certificats avec des caractéristiques différentes, les titres de créance sont considérés comme des instruments financiers complexes. Comme pour tous les investissements sur le marché des capitaux, la règle qui s'applique aux certificats en tant qu'investissement financier est la suivante : des perspectives de rendement élevées s'accompagnent d'un risque élevé.

Les investisseurs qui s'intéressent à l'achat de titres sous forme de certificats doivent s'informer au préalable en détail sur la composition du produit et les risques éventuels. Le risque lié à l'émetteur, la performance du sous-jacent et les conditions de paiement ne sont que quelques-uns des facteurs qui influencent la sécurité et le succès potentiel des certificats.

Pour les investisseurs expérimentés en particulier, les certificats peuvent par exemple être ajoutés au portefeuille d'investissement en tant que complément afin d'obtenir une large diversification. Vous pouvez également répartir les risques en choisissant différents certificats avec des valeurs de base et des profils différents. Il faut cependant toujours tenir compte des objectifs d'investissement individuels et de la tolérance au risque personnelle.

Les ETF peuvent constituer une alternative attrayante aux certificats. Les Exchange Traded Funds sont des produits d'investissement relativement transparents, peu coûteux et liquides, qui offrent un investissement financier dans différents thèmes et marchés. Les plans d'investissement en ETF peuvent être particulièrement intéressants pour investir régulièrement et à long terme, car ils permettent un investissement largement diversifié et vous donnent la possibilité de profiter de l'effet des intérêts composés.