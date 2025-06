Dans le domaine de l'informatique quantique, il existe un certain nombre d'entreprises connues et importantes qui jouent un rôle majeur dans ce secteur. Parmi les entreprises connues, on trouve IBM, Alphabet et Intel. Ces entreprises peuvent être des composants importants des ETF Quantum Computing en raison de leurs technologies innovantes et de leur rôle central dans le secteur de l'informatique quantique.