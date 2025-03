Les ETF Millennials se concentrent sur les entreprises qui offrent des produits et des services aux Millennials, notamment la technologie, les médias sociaux, le fitness et les modèles commerciaux numériques. En revanche, les ETF mondiaux largement diversifiés couvrent un large éventail d'entreprises de différents secteurs et régions. Alors que les ETF Millennials veulent profiter de manière ciblée du comportement de consommation et des besoins de la génération Y et offrent des chances de croissance plus élevées, ils comportent aussi des risques spécifiques. Ainsi, les ETF mondiaux offrent une plus large diversification et un risque spécifique plus faible en raison de leur stratégie d'investissement moins spécialisée.