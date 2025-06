L'indice MSCI World ex USA contient environ 770 entreprises. Avec cette composition, il couvre 22 pays industrialisés sans les Etats-Unis.

Parmi les plus grands pays représentés dans un ETF indiciel sur l'indice MSCI World ex USA, on trouve le Japon (19,27%), le Royaume-Uni (12,88%), le Canada (11,42%), la France (9,36%) et la Suisse (9,09%). Les plus grands secteurs représentés dans l'indice sont : Finance (24,27%), industrie (17,01%), santé (10,49%) et technologie (9,31%) (au 23 avril 2025).

Nous vous montrons dans quelles catégories chaque ETF MSCI World ex USA est le plus performant et quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel investissement. Vous pouvez ainsi déterminer lequel des ETF MSCI World ex USA vous convient le mieux.