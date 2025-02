ETF MSCI Europe

L'indice MSCI Europe regroupe plus de 400 entreprises moyennes et grandes, issues de 15 pays européens industrialisés. Même si les petites capitalisations et les pays émergents sont absents de cet ETF, il peut être un bon complément à l'Europe dans un portefeuille mondial. Pour une allocation d'actifs équilibrée, il est ainsi possible de réduire la forte pondération des Etats-Unis dans de nombreux ETF mondiaux et de profiter des opportunités de croissance des entreprises européennes.