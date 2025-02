Les ETF DAX offrent aux investisseurs une possibilité attrayante d'investir dans le marché boursier allemand, car ils offrent une diversification relativement large, des coûts faibles et une grande transparence.

En représentant les 40 plus grandes entreprises allemandes et les plus liquides en termes de chiffre d'affaires boursier, les ETF DAX permettent une participation simple et peu coûteuse au marché boursier allemand.

La grande liquidité et la facilité de négociation via la bourse rendent les ETF DAX particulièrement intéressants pour les investisseurs conscients des risques et qui souhaitent profiter du développement économique en Allemagne.

Cependant, les ETF DAX ne sont pas non plus sans risque. Ils sont soumis aux fluctuations du marché, sont peu diversifiés et très concentrés : Les dix plus grandes valeurs représentent plus de 60% de l'indice.

Malgré ces inconvénients, les ETF DAX peuvent être un ajout judicieux au portefeuille des investisseurs, en particulier pour ceux qui cherchent un moyen peu coûteux d'investir dans les plus grandes entreprises allemandes. Le DAX est un indice de performance, mais il est également calculé comme un indice de cours. Les ETF DAX sont proposés aussi bien en distribution qu'en capitalisation.