Avec certains ETF pays, vous pouvez investir dans des pays comme l'Allemagne. Si l'on mesure l'Allemagne en termes de performance économique absolue, elle est la plus grande économie d'Europe et la quatrième au niveau mondial. Les principaux partenaires commerciaux de la République fédérale d'Allemagne sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Chine.

Nous vous montrons dans quelles catégories les différents ETF sur l'Allemagne sont les plus performants et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETF. Vous pouvez ainsi déterminer quel ETF Allemagne vous convient le mieux.