Avec un ETF Espagne, vous pouvez profiter de la puissance économique de ce pays de la péninsule ibérique en bourse. L'Espagne se caractérise surtout par de grandes entreprises fortes. Grâce à sa situation géographique, l'Espagne pourrait profiter du développement des énergies renouvelables. En revanche, les risques sont principalement liés aux principaux piliers de l'économie espagnole, comme le tourisme et l'agriculture, qui pourraient parfois aggraver le manque d'eau dû au changement climatique et qui sont peu présents en tant que secteurs dans les ETF Espagne. Une éventuelle indépendance de la Catalogne pourrait également avoir des conséquences sur l'économie espagnole.

Dans l'ensemble, une évolution positive de l'économie espagnole n'est pas garantie. De plus, investir dans un seul pays et se concentrer sur quelques valeurs seulement dans vos ETF, c'est prendre un gros risque. Il est donc plus intéressant d'intégrer un ETF Espagne dans un portefeuille mondial suffisamment diversifié. Dans tous les cas, avant d'investir, vous devez avoir acquis de solides connaissances financières et vous être familiarisé avec les opportunités et les risques de chaque ETF.