Avec certains ETF pays, vous pouvez investir dans des actions chinoises. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, la Chine fait partie, avec l'Inde, des pays les plus peuplés du monde. Après les Etats-Unis en tant que plus grande économie, la Chine suit à la deuxième place. De plus, la République populaire de Chine possède de nombreuses entreprises innovantes, par exemple dans le secteur de la technologie, possède de nombreuses matières premières précieuses et joue dans la cour des grands en termes d'exportation et d'importation.

D'autre part, en tant que République populaire, la Chine est un État socialiste qui suit largement les principes de l'économie de marché. Le marché boursier chinois est soumis à des particularités spécifiques, dont font partie différentes catégories d'actions.

Nous vous montrons dans quelles catégories les différents ETF Chine sont les plus performants et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETF. Vous pourrez ainsi déterminer lequel des ETF Chine vous convient le mieux.