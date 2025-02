Avec certains ETF de pays, vous pouvez investir dans des pays comme le Brésil. Le Brésil est l'un des plus grands pays du monde et dispose de nombreuses matières premières. Si le Brésil est mesuré en termes de performance économique absolue, il fait partie des pays émergents, les pays BRIC. Le Brésil ne possède qu'une seule bourse, la Bovespa à Sao Paulo. La bourse brésilienne fait partie des bourses les plus puissantes d'Amérique latine.

Nous vous montrons dans quelles catégories les différents ETFs brésiliens sont les plus performants et quels sont les avantages et les inconvénients de ces ETFs. Vous pourrez ainsi déterminer lequel des ETF Brésil vous convient le mieux.