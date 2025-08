Les ETC sur le zinc peuvent être utiles aux investisseurs qui souhaitent spéculer sur l'évolution des prix de ce métal industriel important. Le zinc est utilisé dans de nombreux secteurs industriels, notamment dans la construction, l'industrie automobile et les batteries. Une demande croissante de zinc, notamment liée à l'électromobilité, pourrait faire grimper le prix dans les années à venir.

Investir dans des ETC sur le zinc peut donc être très lucratif en période de hausse de la demande et de baisse des stocks. Les investisseurs doivent toutefois garder à l'esprit la volatilité du marché des matières premières et n'envisager les ETC sur le zinc que dans le cadre d'une stratégie d'investissement plus diversifiée. Les investissements dans les ETC sur le zinc peuvent ainsi contribuer à diversifier davantage un portefeuille.