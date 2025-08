Le gaz naturel est une source d'énergie importante et est utilisé dans le monde entier pour la production d'électricité, le chauffage et comme matière première dans l'industrie. Le gaz naturel est extrait de sources de gaz dans le monde entier et est généralement transporté par pipeline. Si le transport par pipeline n'est pas possible, par exemple sur de longues distances, le gaz naturel est transformé en gaz naturel liquéfié (Liquefied Natural Gas, LNG). Pour ce faire, il est fortement refroidi, transporté sous forme liquide dans des bateaux-citernes, puis réchauffé dans le port de destination pour revenir à l'état gazeux. Avant que le gaz naturel puisse être utilisé comme combustible, un traitement important est nécessaire. Considéré à l'origine comme un sous-produit de l'extraction du pétrole, le gaz naturel est devenu une alternative efficace, écologique et économique aux produits pétroliers.

Les ETC sur le gaz naturel offrent un moyen simple de participer au marché du gaz naturel sans avoir à investir dans des contrats à terme complexes. Ils conviennent particulièrement aux investisseurs qui souhaitent profiter des fluctuations du prix du gaz naturel. Les ETC sur le gaz naturel reproduisent des indices qui simulent une exposition continue aux contrats à terme sur le gaz naturel. Un investissement dans le marché au comptant du gaz naturel n'est pas approprié du point de vue de l'investissement, car la matière première devrait être détenue et stockée physiquement.

Comme les ETC sur le gaz naturel reproduisent un indice de contrats à terme, des gains ou des pertes peuvent survenir lors du roulement des contrats à terme sur la prochaine échéance - des gains si la courbe des contrats à terme se trouve en backwardation et des pertes si la courbe des contrats à terme se trouve en contango.

Ils ne sont donc pas sans risque et dépendent fortement des fluctuations du marché du gaz naturel. Les événements géopolitiques, les changements de l'offre et de la demande ainsi que les facteurs économiques peuvent influencer les prix. Dans l'ensemble, les ETC sur le gaz naturel offrent une possibilité attrayante d'investir sur le marché du gaz naturel, en particulier pour les investisseurs qui recherchent une solution flexible et rentable.