Le plomb est un métal polyvalent qui a de nombreuses applications, notamment dans les batteries, comme protection contre les radiations et dans l'électronique. C'est un métal lourd gris-bleuâtre de haute densité, très malléable et extrêmement résistant à la corrosion. Il a d'abord été utilisé comme matériau de construction, comme pigment dans les glaçures céramiques et pour la fabrication de conduites d'eau. Le plomb est très facile à extraire des minerais et se trouve généralement en combinaison avec d'autres matières premières comme le zinc, l'argent et le cuivre.

En raison de sa grande résistance à la corrosion, le plomb est un matériau de construction idéal. En raison de son bon effet de blindage, il est également utilisé dans la technique médicale (radiologie) et pour la protection contre le bruit dans les usines et sur les bateaux. La majeure partie de la production de plomb est utilisée pour fabriquer des batteries plomb-acide qui alimentent les véhicules et les systèmes d'alimentation de secours.

Les ETC sur le plomb offrent un moyen efficace d'investir dans le marché du plomb sans devoir acheter ou stocker le métal soi-même. Ces titres négociés en bourse permettent aux investisseurs de profiter de l'évolution du prix du plomb avec une grande liquidité.

Dans ce guide, tu apprendras comment trouver le meilleur ETC sur le plomb pour tes besoins d'investissement, pourquoi ce type d'investissement peut être judicieux et quels sont les avantages et les inconvénients.