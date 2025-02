Impact Investing steht im Zentrum des wachsenden Interesses an nachhaltigen Geldanlagen. Mit einem zunehmenden Bewusstsein für die ökologischen und sozialen Auswirkungen unseres Kapitals, wenden sich Anlegerinnen und Anleger vermehrt Investments zu, die nicht nur eine attraktive Rendite versprechen, sondern auch eine positive Veränderung in der Welt bewirken. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Trend, und wie können Anlegerinnen und Anleger daran teilhaben?

Dieser Artikel beleuchtet die Facetten des Impact Investing und zeigt auf, wie du durch bewusste Investitionsentscheidungen nicht nur dein Portfolio, sondern auch die Welt zum Besseren verändern kannst.