Hi, ich bin Markus Jordan

Markus Jordan (CEO) ist Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins. Nach seiner Ausbildung bei der Hypovereinsbank arbeitete er als Director im Product Management bei BNP Paribas und anschließend als Senior Sales Manager bei der Deutschen Bank.

Mit der Gründung der Isarvest GmbH wagte er 2007 den Schritt in die Selbstständigkeit. Nur knapp ein Jahr später gründete Markus mit der easyfolio GmbH einen der ersten Robo-Advisors in Deutschland. Mit über 30 Jahren Erfahrung ist Markus heute der Experte im Bereich Finanzen, Geldanlage mit ETFs und Robo-Advisors. Aufgrund seiner außerordentlichen Expertise hat sich Markus deutschlandweit zu einem renommierten Speaker etabliert. Unsere Leser und Nutzer schätzen zudem die Tipps & Tricks, die er in unserem extraETF Podcast, auf unserem YouTube-Channel und in unseren Webinaren verrät.