Wertpapierleihe in ETFs

Gemäß UCITS, der europäischen Fonds-Richtlinie, dürfen tatsächlich alle Wertpapiere (100 %), die in einem Fonds gebündelt sind, verliehen werden. In der Praxis setzen sich die großen Fondsgesellschaften aber eigene Obergrenzen. Die tatsächliche Quote, zum Beispiel bei UBS ETFs, liegt bei 50 % des Nettoinventarwertes.

Für Anlegende ist hierbei entscheidend: Je mehr Prozent der Wertpapiere aus dem Nettoinventarwert verliehen werden, desto höher ist das Ausfallrisiko.

Auch wenn die Sicherheiten dazu dienen, den möglichen Bankrott eines Entleihers abzusichern, lohnt auch hier der Blick auf die verschiedenen Anbieter. Alle ETF-Anbieter übertragen ihre Sicherheiten zwar auf ein separates, unabhängiges Sicherheitskonto oder Depot, aber der Prozentwert, der Auskunft darüber gibt, wie hoch die jeweiligen Wertpapierleihgeschäfte „überversichert” werden, schwankt von Anbieter zu Anbieter. Bei UBS ETF sind es mindestens 105 % und bei BlackRock mindestens 102,5 % der entliehenen Stücke.