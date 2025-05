Fondsschließung bei ETFs

Wenn ein ETF geschlossen wird, verlieren Anlegerinnen und Anleger nicht das investierte Kapital. Eine Fondsschließung kommt auch nicht überraschend, da es einige Anzeichen gibt, die eine bevorstehende Schließung andeuten. Die ETF-Anbieter kündigen eine Fondsschließung im Voraus an. Die depotführende Stelle leitet diese Information dann an ihre Kundinnen und Kunden weiter, was in der Regel 1-2 Monate vor der eigentlichen Fondsschließung geschieht. So bleibt genug Zeit sich mit der Situation zu beschäftigen.