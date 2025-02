ETF-Neuemissionen

Die Entscheidung, in einen ETF zu investieren, sollte nicht von davon abhängen, ob der ETF eine Neuemission ist oder nicht. Der ETF sollte also immer zur Anlagestrategie und zum persönlichen Risikoprofil passen. Als Kern eines eines Portfolios bieten sich marktbreite ETFs, die beispielsweise den MSCI World Index oder den FTSE All-World Index abbilden, an.