Scharia-konforme ETFs

Scharia-konforme Anlagekriterien stellen sicher, dass Investitionen im Einklang mit islamischen Prinzipien stehen. Dazu gehört die Vermeidung verbotener Branchen (Haram) wie Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie, Schweinefleisch und Rüstungsgüter. Darüber hinaus wird das Zinsverbot (Riba) beachtet, indem Investitionen in zinstragende Unternehmen ausgeschlossen werden. Spekulationsgeschäfte (Gharar) und Wetten (Maysir) werden ebenfalls vermieden. Finanzielle Kriterien wie moderate Verschuldung und geringe Einnahmen aus verbotenen Aktivitäten sind ebenfalls wichtig. Unternehmen müssen ethische Geschäftspraktiken einhalten und soziale Verantwortung übernehmen.

Organisationen wie die Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) setzen diese Standards und überwachen die Einhaltung der Scharia-Prinzipien. ETFs und andere Finanzprodukte, die als Scharia-konform zertifiziert sind, werden regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass sie weiterhin den islamischen Vorschriften entsprechen.

Diese Kriterien helfen muslimischen Anlegern, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und gleichzeitig ihre religiösen Überzeugungen zu respektieren und einzuhalten.