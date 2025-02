Der MSCI EMU Index bildet die Wertentwicklung des Aktienmarktes der Eurozone ab. Der Index setzt sich aus 10 Ländern der Eurozone und aus rund 230 Indexmitgliedern zusammen, die fast ausschließlich den Segmenten Large- und Mid-Caps angehören. Damit deckt er rund 85 % der Marktkapitalisierung des Aktienmarktes der Eurozone ab.

Ein Index-ETF auf den MSCI EMU Index fokussiert sich auf europäische Unternehmen innerhalb der Eurozone. Die größten im MSCI EMU Index vertretenen Branchen sind: Finanzen (18,42 %), Industrie (17,60 %), Technologie (14,71 %) und zyklische Konsumgüter (Stand: 23. Mai 2024).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen MSCI EMU-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der MSCI EMU-ETFs am besten zu dir passt.