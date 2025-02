Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Spanien investieren. Spanien zählt zu den größten Volkswirtschaften in Europa. Dennoch ist das Land bei vielen Anlegerinnen und Anlegern oft wenig im Fokus. Auch in einem Welt-ETF auf Industrieländer, wie z.B. dem MSCI World, ist Spanien mit unter 1 Prozent sehr gering gewichtet. Wer stärker auf die Wachstumschancen spanischer Unternehmen setzen will, kann überlegen in einen Spanien-ETF zu investieren und diesen dem eigenen Portfolio beizumischen.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Spanien-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Spanien-ETFs am besten zu dir passt.