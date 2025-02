Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Südkorea investieren. Wenn man über das Investieren in Korea spricht, ist aufgrund der Teilung des Landes und der unterschiedlichen politischen Systeme, für gewöhnlich der Staat Südkorea gemeint. Dieser zählt zu den erfolgreichsten Volkswirtschaften, die es gibt. Als bedeutender Industriestandort Asiens verfügt das Land über starke Unternehmen mit vielen bekannten Marken und das in einer wirtschaftlich sehr bedeutenden Region.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Korea-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Korea-ETFs am besten zu dir passt.