Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Deutschland investieren. Wird Deutschland an der absoluten Wirtschaftsleistung gemessen, so ist sie die größte Volkswirtschaft in Europa und viertgrößte weltweit. Zu den wichtigsten Handelspartnern der Bundesrepublik Deutschland gehören die Vereinigten Staaten, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande und China.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Deutschland-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Deutschland-ETFs am besten zu dir passt.