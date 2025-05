Gli ETF Moat si concentrano su aziende con vantaggi competitivi sostenibili, mentre gli ETF tradizionali come l'indice MSCI World offrono una copertura più ampia in diversi settori e regioni. L'indice MSCI World investe in un gran numero di aziende di diversi settori nei paesi industrializzati di tutto il mondo e offre quindi un'ampia diversificazione, mentre gli ETF Moat investono specificamente in aziende con forti "fossati economici" in grado di generare profitti stabili e superiori alla media nel lungo periodo.