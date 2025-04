ETF di lusso

LVMH è un gruppo multinazionale di beni di lusso con un gran numero di marchi nei settori della moda, della gioielleria, del vino e degli alcolici, tra cui Louis Vuitton, Moët & Chandon e Hennessy. Hermès è nota per i suoi articoli di pelletteria e moda di alta qualità, in particolare per le famose borse Birkin e Kelly. Ferrari produce auto sportive esclusive e ad alte prestazioni, rinomate per la loro velocità e gli interni lussuosi. Hilton gestisce hotel e resort di lusso in tutto il mondo, tra cui i famosi Waldorf Astoria e Conrad Hotels. Diageo è un produttore leader di liquori di alta qualità con marchi come Johnnie Walker, Guinness e Smirnoff. Kering possiede numerosi marchi di moda di lusso, tra cui Gucci, Saint Laurent e Bottega Veneta.